PlayStation Plus: Preise steigen bis zu 25 Prozent an

PlayStation Plus: Preissteigerung schon im September

Nachdem kürzlich bereits die Preise für den Xbox-Gamepass erhöht wurden, legt nun auch Sony nach. Schon ab September werden die Preise für die-Abos deutlich angezogen.Das Jahresabonnement für PlayStation Plus Essential wird demnach rund 20 Prozent teurer. Der Anstieg für die Modelle Plus Extra und Plus Premium liegt sogar beiSo kostet das günstigste Abo nunmonatlich. Das Extra-Paket mit Zugriff auf den Spielekatalog wirdkosten; das Premium-Modell schlägt künftig mitzu Buche. „Die neuen Preise spiegeln die aktuellen Marktbedingungen wider und ermöglichen es uns gleichzeitig, unseren Mitgliedern weiterhin einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten“, heißt es auf der Homepage von PlayStation Wer bereits eines der Abo-Modelle besitzt, zahlt die erhöhten Preise erst, wenn sich das Abo. Änderungen am Abo, wie etwa der Wechsel auf ein anderes Modell oder die Verlängerung der Laufzeit, werden zu den neuen Konditionen abgerechnet, wenn diese Schritte ab dem 6. September vorgenommen werden.Somit haben Sony und Microsoft nicht nur beide dieum jeweils 50 Prozent erhöht, sondern auch für ihre Online-Mitgliedschafts-Abos. Welche Spiele