PlayStation Plus: Die neuen "kostenlosen" Spiele im September 2023 auf einen Blick

PS Plus: Die Gratis-Spiele im September 2023 im Überblick

Mit dem bevorstehendenspendiert unswie üblich ein paar, die ihr euch im Rahmen eurer-Mitgliedschaft sichern könnt. In die Spielebibliothek des Abo-Service kommen auch dieses mal wieder drei, auf die ihr euch freuen dürft.Nachdem eines der drei Games bereits dank diverservorab als recht sicher galt, verriet Sony nun auch, welche beiden weiteren Titel sich anschließen. Mit dabei: geballte, ein wunderschönessowie ein hitziger, mit dem ihr allein oder mit euren Freunden übermächtigen Roboter-Rüpeln gegenübersteht.Wie schon in den Vormonaten stehen euch die neuen PS Plus-Spiele, die ihr mit einem aktiven Abonnement ganz ohne Zusatzkosten herunterladen könnt, ab dem ersten Dienstag des neuen Monats zur Verfügung. Ab dem2023 können sich PlayStation Plus Essential-Mitglieder auf diese drei Titel freuen:Eine genaue verrät Sony nicht, jedoch dürfte die Freischaltung wie gewohnt gegen Mittag in Deutschland erfolgen. Mit Saints Row erwartet euch hier dasder legendären Action-Reihe, die seit jeher an einen teilweise noch verrückteren GTA-Ableger erinnern mag. In der schier endlosen offenen Welt von Santo Ileso werdet ihr am laufenden Band zu Schandtaten verleitet, wobei ihr es mit den rabiaten Gangs, ebenso wie mit den Gesetzeshütern aufnehmt, um euch einen Namen in der Stadt zu machen.Black Desert hat im Gegensatz zum erst 2022 veröffentlichten Saints Row ein paar Jahre mehr auf dem Buckel, gilt aber auch heute noch als eines der optisch ansprechendsten MMORPGs überhaupt.seid ihr dazu angehalten, das Level eures Charakters zu steigern, den ihr zuvor im unfassbar umfangreichen Editor erstellt habt. Dabei nehmt ihr sowohl an spannenden-Schlachten teil, aber auch die-Gefechte heizen euch so richtig ein.wie Berufe und Co. gehören natürlich genauso zu eurem Abenteuer dazu. Mit der Traveler Edition gibt es sogar noch einige Add-Ons obendrauf.Zu guter Letzt hätten wir da noch Generation Zero, das euch ebenfalls in eine rechtwirft, die einer etwas abgewandelten Version Schwedens in den 80er-Jahren nachempfunden ist. Gemeinsam mit drei weiteren Mitstreitern, oder auch im Alleingang, nehmt ihr es mit riesigenauf, die ihr aus derüber den Haufen ballern müsst. Bis ihr die neuen PS Plus-Spiele ausprobieren könnt, vergehen aber noch ein paar Tage. Zum Glück für all diejenigen, die sich die, noch nicht gesichert haben.Letztes aktuelles Video: Juni 2021