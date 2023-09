PlayStation Plus: Übersicht zu den "Gratis"-Spielen im Oktober 2023

PS Plus: Die "Gratis"-Spiele im Oktober 2023 im Überblick

Derklopft bereits an der Tür und das bedeutet? Richtig: Für Mitglieder vongibt es bald wieder neuefür dieund. Wie üblich werden insgesamt drei Spiele derhinzugefügt.Nachdem am Dienstag bereits ein Leak des bekannten Insiders billbil-kun zwei der drei Spiele vorab verraten hat, zog Sony jetzt offiziell nach. Im Oktober können sich PlayStation-Spieler über Horror im Weltall, Ruhe auf dem Bauernhof und ein abgedrehtes Western-Spiel einstellen.Natürlich müsst ihr, um die Spiele ohne weitere Zusatzkosten herunterladen zu können, in erster Linie über einverfügen. Darüber hinaus wird das Oktober-Angebot am, aktualisiert. Dann könnt ihr euch gemäß Sony auf diese drei Spiele schon einmal freuen, die anschließend bis zumerhältlich sind:Die Liste verrät es schon, aber PlayStation-Spieler können im Oktober auf ein ziemlich spannendes Kontrastprogramm einstellen. Mit The Callisto Protocol erwartet euch ein Spiel im Geiste von, sprich es wird einerseits im Weltallund andererseits. Überraschend ist das nicht, denn schließlich war Glen Schofield, einer der Schöpfer von Dead Space, an der Entwicklung maßgeblich beteiligt. Vor kurzem hat er jedochDer Landwirtschafts-Simulator 22 ist derweil das kompletteim Weltall und liefert mehr oder weniger genau das, was der Titel verrät. Ihr werdet zum Landwirt, bestellt Felder, fahrt Traktor und anderes Schwergewicht, kümmert euch um Tiere und versucht jede Menge Schotter zu erwirtschaften. Mittlerweile hat sich das Franchise richtig etabliert und ist, ganz nebenbei angemerkt, überaus beliebt.Das dritte Spiel im Bunde ist, eine Immersive-Sim aus der Feder von Raphaël Colantonio. Dieser war in der Vergangenheit bereits anundbeteiligt. In Weird West erlebt ihr fmit jeweils eigenen Charakteren aus einer Iso-Perspektive, während ihr eine großebeim Vorgehen erhaltet. Es ist somit komplett euch überlassen, ob ihr schleichend, kämpfend oder auf eine Mischung aus beiden setzt, um euer Ziel zu erreichen.Bis zum 3. Oktober, dem ersten Tag der neuen Spiele, könnt ihr euch die Zeit nehmen und einen Blick auf auf. Sofern ihr euch diese noch nicht gesichert habt.