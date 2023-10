PlayStation Plus: Neues Spielefutter für Extra- und Premium-Kunden im Oktober angekündigt

PlayStation Plus: Zombies, Aliens und Superhelden stoßen im Oktober ins Abo

Gotham Knights – PS5

– PS5 Disco Elysium: The Final Cut – PS4, PS5

– PS4, PS5 The Dark Pictures Anthology: House of Ashes – PS4, PS5

– PS4, PS5 Alien: Isolation – PS4

– PS4 Dead Island Definitive Edition

Outlast 2 – PS4

– PS4 Elite Dangerous

FAR: Changing Tides

Gungrave G.O.R.E. – PS4, PS5

– PS4, PS5 Eldest Souls – PS4, PS5

– PS4, PS5 Röki

Als wäre der Oktober noch nicht vollgestopft genug, dürfen sich aktive Abonnenten vonin Kürze ebenfalls über eine neue Ladung Spiele im Online-Service freuen.Dabei handelt es sich nicht um die drei Titel, die allen PlayStation Plus-Mitgliedern monatlich zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt werden, sondern um die regelmäßige Ergänzung für die, die in den teureren Modellen enthalten sind.erwarten euch dann mal mehr, mal weniger aktuelle und lohnenswerte Spiele.Zumindest die Hälfte der Neuzugänge bei PlayStation Plus im Oktober schreibt sich ganz und gar dasfür den schaurigsten Monat des Jahres auf die Fahne. Mitundgibt es jedenfallsund auch die maskierten Helden auswürden auf einer Kostümparty wohl nicht weiter auffallen.Wer statt Jump-Scares lieber auf Action steht, kommt möglicherweise beioderauf seine Kosten, und mitstehtaller Zeiten auf der Matte. Untenstehend findet ihr dann nochmal alle Spiele in der Übersicht, die sich am 17. Oktober in die PlayStation Plus-Bibliothek für Extra- und Premium-Mitglieder gesellen:Eine kleine Auswahl an neu hinzugefügten Klassikern bleibt derweil, wie man auf dem PlayStation Blog verrät. Seid ihr in der entsprechenden Preisklasse unterwegs, erweitert sich das für euch zugängliche Repertoire auf der PlayStation 4 und 5 schon bald umund. Wer erst mitin den Sony-Kosmos einsteigt, hätte damit auf jeden Fall schon den ein oder anderen Titel für lauschige Stunden gefunden.