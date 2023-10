PlayStation Plus: Vizepräsident verteidigt Preiserhöhung des Abo-Modells

PlayStation Plus: "Über Jahre hinweg nie die Preise erhöht"

Zu Beginn des vergangenen Monats hatte Sony die Preise für die-Modelle erhöht. Je nach Produkt müssen die Spieler für ihr Abo bis zu 35 Prozent mehr zahlen als noch zuvor.In einem Interview mit dem Finanzmagazin Barron’s verteidigte Eric Lempel, Vizepräsident und Leiter für globales Marketing bei Sony Interactive Entertainment, diesen Schritt und führte aus, warum einewar.„Nach dem Reboot der Abo-Modelle im letzten Jahr und der Einführung des Drei-Ebenen-Systems haben die Spieler gemerkt, welchen Wert die PlayStation 5 hat“, so Lempel. Demnach habe sichfür das mittlere oder das teuerste Modell entschieden. Wie für alles andere auf der Welt gelte aber auch für Sony, dass sie die Preise im Blick behalten und sie an den Markt anpassen müssten. „Anders als viele andere Abo-Services haben wir über Jahre hinweg in 85 Prozent der Welt nie die Preise erhöht, sodass es jetzt das erste Mal dort war.“Die Preise für PlayStation-Plus-Modelle wurden ab 6. September dieses Jahres von 59,99 Euro auf 71,99 Euro (Essential), von 99,99 Euro auf 125,99 Euro (Extra) sowie 119,99 auf 151,99 Euro (Plus) im Jahr erhöht. Fans fragen sich, ob damit einher gehen könnte, dassab dem ersten Tag des Releases im Abo verfügbar sein könnten, so wie es beim Xbox Games Pass mit Microsoft-Games der Fall ist.„Es kommt immer darauf an, welche Art von Spielen man bekommt und wie deren Qualität ist“, sagte Lempel, darauf angesprochen . „Ich kann nicht kommentieren, wie unsere Mitbewerber das handhaben, aber wir glauben, dass wir einensowie andere Features und Services für PlayStation Plus bieten.“In den beiden Modellen Extra und Premium bekommen Spieler. Welche Spiele derzeitlesen.