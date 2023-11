PlayStation Plus: Übersicht zu den "Gratis"-Spielen im November 2023

PS Plus: Die "Gratis"-Spiele im November 2023 im Überblick

Kaum zu glauben aber wahr: Das Jahr 2023 befindet sich bereits im elften Monat, das heißt es geht langsam auf die Zielgerade. Der Start in denbedeutet zudem, dass es wieder einmalfürundim Rahmen vongibt.Dieses Mal konnte jedoch kein Leaker deutlich vorab das neueverraten, sondern Sony schaffte es pünktlich das kommende Angebot preiszugeben. Wie üblich gibt es auch diesen Monat, die euch dieses Mal in die Rolle von Verbrechern, von Alien-Widersachern oder unschuldigen Zivilisten, die vor übermächtigen Feinden fliehen müssen, stecken.Wenig überraschend benötigt ihr ein aktives und kostenpflichtiges, um die drei Spieleohne weitere Zusatzkosten auf eure PS4 oder PS5 herunterladen zu können. Die November-Spiele werden anschließenderhältlich sein:Angesichts der Liste könnt ihr euch also auf drei sehr verschiedene Spiele einstellen, die nur bedingt einen gemeinsamen Nenner untergeordnet werden können. In Mafia 2: Definitive Edition erhaltet ihr die, aber ansonsten inhaltliche gleiche Version des Third-Person-Shooters mit Gangster-Thematik. Trotz der zwei im Namen müsst ihr nicht den Vorgänger gespielt haben, um diezu verstehen, denn die steht überwiegend für sich selbst. Spielerisch gibt es gewohnte Action-Kost in einer offenen Welt, die jedoch mehr Kulisse als interaktiver Spielplatz ist.Dragon Ball: The Breakers ist derweil eine Artimvon Son Goku und seinen Freunden. Allerdings schlüpft ihr nicht in die Haut der muskulösen Saiyajin, sondern seidmehr oder weniger normalen Bürgern, die vor Freezer oder Cell fliehen müssen. Auch Letztere werden dabei von einem Spieler kontrolliert, dessen Ziel es ist, alle sieben Spieler an der erfolgreichen Flucht zu hindern.Aliens Fireteam Elite wiederum lässt euchvon der Stange, um den namensgebenden Weltraum-Wesen das Fürchten zu lehren. Ähnlich wie in vielen anderen Koop-Horde-Shootern schlagt ihr euch durch verschiedene Level, löst kleinere Aufgaben und vernichtet unterwegs unzählige Aliens, die euch unangenehmerweise ans Leder wollen.Falls ihr übrigens noch nicht die Zeit hattet, euchzu sichern, dann müsst ihr langsam die Beine in die Hand nehmen. Nochkönnt ihr euch unter anderemauf der PlayStation 5 sichern.