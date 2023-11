PlayStation Plus: Neue "Gratis"-Spiele für Extra- und Premium-Kunden im November

PlayStation Plus: Ein bunter Mix im grauen November

Grandia

Jet Moto (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Up (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Klonoa Phantasy Reverie Series (PS4, PS5)

(PS4, PS5) PaRappa the Rapper 2

Wer seinnicht allein deshalb abschließt, weil er die meiste Zeit vor dem Bildschirm in Multiplayer-Partien verbringt, dürfte sich vor allem vor die regelmäßigen Spiele ohne Extrakosten interessieren.Diefür die günstigste Preisstufe lassen zwar noch auf sich warten, Sony hat allerdings verraten, mit welchen Titeln man die PlayStation Plus-Bibliotheken fürerweitert. Bis auf eine, ab sofort spielbare Ausnahme müsst ihr euch für die neu hinzugefügten Spiele allerdings noch bis nächsten Dienstag, alsogedulden.Das frisch fürerschienene, in dem ihr eine Voxel-Welt mit einer Abrissbirne dem Erdboden gleich macht, wartet nämlich schon seit gestern auf euch in der PlayStation Plus-Spielesammlung, wenn ihr die Extra- oder Premium-Stufe des Abonnements unterhaltet. Die mittelteure Extra-Mitgliedschaft reicht neben Teardown auch dafür, dass euch diestehen:Ist Teardown also nur auf der PS5 verfügbar, könnt ihr die restlichen Spiele auch mit Sonys Last Gen-Konsole genießen. Doch weil dienur der teuersten Premium-Kategorie vorbehalten sind, müsst ihr für die folgenden Spiele noch ein bisschen tiefer in den Geldbeutel greifen. Dafür erwartet euch unter anderem ein einstiger PSP-Ableger zu dem beliebten Pixar-Film Oben, wie man auf dem PlayStation Blog verrät:Ende des Monats kommen dann auch wieder Abonnenten der Basis-Stufe von PlayStation Plus auf ihre Kosten, wenn die neuen Spiele ohne Extrakosten für zahlende Kunden winken.könnt ihr euch übrigenssichern. Und im Epic Games Store müsst ihr nicht mal einen Online-Service finanzieren,