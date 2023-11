PlayStation Plus: Übersicht zu den "Gratis"-Spielen im November 2023

PS Plus: Die "Gratis"-Spiele vom Dezember 2023 im Überblick

Der letzte Monat des Jahres beginnt am Freitag, deshalb liefert Sony pünktlich und noch vor dem Weihnachtsmann die neuenfür Abonnenten vonab. Imkönnt ihr euch wie bereits die letzten Monate über frischen Games-Zuwachs auf derundeinstellen.Natürlich gibt es auch in der winterlichen Jahreszeit insgesamt wieder, die ihr eurer digitalen Bibliothek hinzufügen könnt, sofern ihr über ein gültiges PS Plus-Abo verfügt. Spielerisch erwartet euch eine: Es gilt Rennen zu fahren, eine mysteriöse Welt zu erkunden und viel zu säubern.Wie immer gilt vor allem eines: Ihr benötigt für die "Gratis"-Spiele zwingend ein aktives und kostenpflichtiges, umin den Genuss der folgenden Titel zu kommen:Die Liste verrät schon: Allzu gewalthaltig wird es dieses Monat nicht, dafür aber bekommt ihr trotzdem ziemlich viel Abwechslung geboten. Ingeht es für euch in ein Open-World-Rennspiel, welches spielerisch ein Stück weit an die-Reihe erinnert.konnte der Ansatz durchaus überzeugen, allerdings hinterließen die Mikrotransaktionen ein paar Sorgenfalten.Imwerdet ihr hingegen zum besten Saubermacher der Stadt. Mit einem Hochdruckreiniger bewaffnet sorgt ihr dafür, dass Autos, Straßen und Gärten wieder glänzen.wiederum lässt euch eine geheimnisvolle Welt auf dem Rücken eines Hoverbikes erkunden, die durch einen markanten, einzigartigen Grafikstil in Szene gesetzt wird.Falls ihr euch übrigens noch nicht diegesichert habt, dann habt ihr noch bis zumZeit. Unter anderem könnt ihr derzeit noch dieauf den Sony-Konsolen nachholen.