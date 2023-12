PlayStation Plus: Die "Gratis"-Spiele vom Januar 2024 im Überblick

PS Plus: Die "Gratis"-Spiele vom Januar 2024 im Überblick

Ein Jahr ist vorüber, das heißt der Monatszähler springt wieder zurück auf die eins, aber ansonsten ändert sich gar nicht so viel: Auch im Januar 2024 dürfen sichüber neuefürundfreuen.Wie schon in den letzten Monaten gibt es auch zu Beginn des neuen Kalenderjahres, die ihr eurer digitalen PS4- und PS5-Bibliothek hinzufügen könnt. Allerdings natürlich nur, falls ihr aktuell über ein gültiges Abonnement von PlayStation Plus verfügt. Dann könnt ihr euch in den nächsten Wochen auf eine erneut recht bunte Mischung einstellen.Seid ihr ihm Besitz eines, könnt ihr ab denin den Genuss der folgenden drei Spiele für PlayStation 4 und PlayStation 5 kommen Der Jahresbeginn wird zumindest auf der PS5 ein grafischer Augenschmaus: Miterhaltet ihr den Nachfolger zum 2019 veröffentlichten, bei dem ihr erneut in die Rolle von Amicia schlüpft. Die Rattenplage ist trotz eines zwischenzeitlichen Teilerfolges noch längst nicht besiegt, weshalb ihr erneut als große Schwester auf ihren kleinen Bruder aufpassen müsst und ein weitereserlebt.seinerzeit trotz ein paar Schwächen zu überzeugen.wiederum ist ein, bei dem geballert wird, was das Zeug hält. In dem Fall sind es vor allem Dämonen und andere Monster, die dem cowboyartigen Vampirjäger vor die Flinte geraten. Ganz anders sieht es da beiaus, welches euch eine abgefahrene Geschichte erleben lässt, die mit einerpunktet.Falls ihr euch übrigens aufgrund der stressigen Weihnachtsfeiertage noch nichtgesichert habt, dann wird es jetzt höchste Zeit. Nochkönnt ihr euch unter anderem dennach Hause holen.