PlayStation Plus: Die Neuzugänge für Extra- und Premium-Kunden im Januar

PlayStation Plus: Neues Futter mit Horror, Lego, Abenteuer

Während die drei monatlichenfür Abonnenten der günstigsten Kategorie im Januar längst bekannt sind, folgen nun auch die länger bleibenden Gäste.Schließlich haben Kunden der Bereiche, die mehr Vorteile bieten, aber auch deutlich teurer sind, Zugriff auf eine ganze Spielebibliothek, die regelmäßig um frisches Futter erweitert wird. Entsprechend kommen auch im Januar ein paar neue Titel dazu, auf die ihrZugriff habt, wenn ihr die entsprechende PS Plus-Kategorie unterhaltet.Während daserst ins Rollen kommen muss, könntet ihr mit den Neuzugängen bei PlayStation Plus derweil ein paar ältere Kandidaten nachholen. So schließt sich mit dem Remake voneiner der besten Horror-Titel der letzten Jahre dem Abo-Service an, währendfür familienfreundlichere Freude vor dem Fernseher sorgt. Auch sonst erwartet euch bei denwieder eine bunte Mischung:Wie üblich ist ein Teil der Titel, genauer gesagt die, die in der sogenannten Klassiker-Collection landen,verfügbar. Wie man auf dem PlayStation Blog verrät, schließen sich im Januar unter andereman sowie eine Adaption von Star Wars: Episode 1, wo die Saga um den Krieg der Sterne ihren Anfang nahm:Aber auch die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht, und so dürfen sich im Januar nicht nur PlayStation Plus-Abonnenten über neue Spiele freuen, sondern auch Besitzer dessowie einige weitere spannende Spiele im Angebot.