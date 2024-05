Sony verteilt Pröbchen zu The Last of Us Part 2 Remastered an PS Plus Premium-Kunden

Wer sich gerne regelmäßig neue Spiele in die Bibliothek schieben lässt und bei seinen virtuellen Abenteuern auf der PlayStation die Abwechslung liebt, wird bestimmt schon mal über einnachgedacht haben. Falls es etwas mehr sein darf, gibt es ja noch dasdes Services, der zusätzlich zu den monatlichen "gratis" Titeln unter anderem eine Auswahl an Demos enthält.Diese Auswahl ist ein bisschen größer geworden, seit dem sich eine neue Kostprobe in das Line-Up eingereiht hat: Ein Ausschnitt vonsteht Premium-Kunden nun zur Verfügung. The Last of Us Part 2 Remastered ist eine neu gestylte Version des 2020 erschienenen Originaltitels, die seit dem 19. Januar 2024 virtuelle und analoge Ladentheken schmückt. Getragen von seiner Vorlage konnte auch das Remaster die Fans überzeugen und das nicht allein auf der Basis eines reinen Grafik-Updates: Neben dem frischen Look kam auch derNo Return hinzu.Wer bis jetzt unsicher war, ob sich der Kauf wirklich lohnt und ein PS Plus Premium-Abo rumliegen hat, darf jetzt zwanglos testen.sind Abonnenten gegönnt, jede weitere Minute ist an den Vollpreis von aktuell 49,99 Euro gebunden. Um euch begleitend zu informieren und mehr Gedankengut für eine Kaufentscheidung zu sammeln, empfiehlt sich unser Test zu The Last of Us Part 2 Remastered Falls ihr mit einem PS Plus Premium-Abo liebäugelt, sollten die monatlichin eure Überlegungen mit einfließen. Bedeutend günstiger wird es nur durch das Jahresabo, mit dem etwa 50 Euro weniger abzugeben sind. Für das Geld bekommt ihr neben den Standard PS Plus-Inhalten und den Demos außerdem Vorteile wie Cloud-Streaming und den Klassikerkatalog. Bleibt es für euch doch beim Basis PS Plus-Abo, findet ihr bei uns eine Übersicht der im Mai inkludierten Titel