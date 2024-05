PlayStation Plus: Die Mai-Neuheiten für Extra und Premium

2Xtreme – PS4, PS5

– PS4, PS5 G-Police

Worms Pinball – PS4, PS5

Die Essential-Abonnenten vonwurden bereits bedient, jetzt dürfen sich auch die Stufenundüber frischen Spielezuwachs freuen. Sony hat diefür die beiden teureren Abos vorgestellt.Schließlich gibt es monatlich nicht nur die üblichen drei bis vier "Gratis"-Spiele, die ihr zu Beginn des aktuellen Zeitraums herunterladen könnt. Stattdessen wird auch der Katalog an Spielen, auf die Extra- und Premium-Kunden Zugriff haben, regelmäßig erweitert. Und imkönnt ihr euch unter anderem auf dieund drei Klassiker einstellen.Ab dem 21. Mai könnt ihr euch als zahlender Abonnent von PlayStation Plus Extra oder PlayStation Plus Premium auf insgesamteinstellen, die dem Katalog hinzugefügt werden. Eines der Highlights?, welches in der Vergangenheit schon verfügbar gewesen ist. Nun kehrt Rockstars großes Open World-Spiel zurück und entlässt euch ein weiteres Mal in die Geschichte von Cowboy Arthur Morgan.Dieab dem 21. Mai:Zusätzlich können sich Premium-Nutzer ebenfalls ab dem 21. Mai in die Welten der folgendenstürzen:Zeitgleich mit den neuen Spielen müsst ihr euch allerdings auch von einigen anderen verabschieden. Insgesamt, darunter beispielsweise Horizon: Zero Dawn.Übrigens: Seitkönnt ihr euch auch. Im Mai erwarten euch unter anderemund das Indie-Kleinod