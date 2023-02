Samsung: Wie das Galaxy S23 mit seinem Game Booster den Akku beim Laden schont

Samsung Galaxy S23: Game Booster schützt euer Smartphone vor dem Schmelzen

Mit demführt der südkoreanische Smartphone-Hersteller eine spannende Funktion ein. Dererlaubt die Stromversorgung, während der Akku völlig kalt gelassen wird.Neben signifikanten Verbesserungen hinsichtlich seiner Prozessor- und Akkuleistung wartet die Galaxy S23-Reihe mit dem sogenannten-Feature auf. Mit jenem könnt ihr dafür sorgen, dass das Smartphone den Akku umgeht, wenn ihr das Handy an sein Netzteil anschließt. Besonders für rechenintensive Anwendungen, beispielsweise beim Zocken auf dem neuen Samsung-Flaggschiff, stellt dies einen massiven Vorteil dar.Von der frischen Funktion der Samsung Galaxy S23-Reihe berichtet unter anderem der YouTuber NL Tech, der die Ultra-Variante des Herstellers einigen Tests unterzogen hat. Dabei stellte er eine, sich in den Systemeinstellungen des Smartphones verbergende, Option fest, die sich "Pause USB Power Delivery" nennt. Diese findet man unter dem Reiter "Game Booster", der ebenfalls in den Systemeinstellungen zu finden ist.Einmal aktiviert, lädt der Akku des Galaxy S23 nicht länger weiter, sobald er einmal die Schwelle von 20 Prozent geknackt hat. Stattdessen wird fortan an die Stromversorgung direkt vom Ladegerät angezapft. Dies führt nicht nur zu einer grundlegenden Schonung des Akkus, wenn ihr euer Smartphone während des Ladens weiterverwenden, sondern auch zu einer wesentlich schwächeren Wärmeentwicklung, da eine extreme Hitzequelle in Form des Akkus wegfällt.Letzten Endes bedeutet dies auch eine Steigerung der Performance, die der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-Chip, der im neuen Samsung Galaxy S23 verbaut ist, liefern kann. Denn dank der geringen Hitzeentwicklung dürfte er seine maximale Taktfrequenz problemlos über Stunden hinweg beibehalten können.Ein derartiges Feature ist definitiv keine Weltneuheit, nutzen Hersteller von Gaming-Smartphones, wie beispielsweise dem Asus ROG Phone , eine solche Funktion bereits seit einiger Zeit. Dennoch dürften sich auch Gelegenheits-Gamer über die Ergänzung der Funktion freuen und sich in Zukunft nicht länger vor heißen Händen beim Zocken mit dem Smartphone fürchten. Außerdem verraten wir, welche Smartphones sich in unserem erst großen Test noch bewährt haben.