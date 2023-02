Samsung: Galaxy S23 mit Game Booster-Funktion bei Amazon ohne Vertrag vorbestellen

Samsung Galaxy S23: Bei Amazon vorbestellen und doppelten Speicher abstauben

Game Booster-Funktion sorgt für stundenlangen Spielspaß ohne Sorgen

Schon in wenigen Tagen kommt das, das neueste Flaggschiff des südkoreanischen Smartphone-Herstellers, auf den Markt. Und bereits jetzt könnt ihr es bei, ohne dabei einen Vertrag eingehen zu müssen.Neben seinen technischen Verbesserungen, die beispielsweise eine stärkere Prozessorleistung oder eine längere Lebensdauer seines Akkus bedeuten, ist das Samsung Galaxy S23 aufgrund eines speziellen Features vor allem für Gamer besonders spannend.Für Vorbesteller hat sich der Hersteller noch ein äußerst lohnendes Schmankerl einfallen lassen: Wer das Samsung Galaxy S23, S23 Plus oder S23 Ultra bei Amazon (und ausgewählten Shops sowie bei Samsung selbst) bis zu seinem Erscheinungstag am 17. Februar vorbestellt, bekommt nicht nur die doppelte Speichermenge zum selben Preis, sondern auch noch eine Tauschprämie in Höhe von bis zu 150 Euro versprochen.Seid ihr mit eurem bisherigen Handy-Vertrag glücklich, habt ihr so die Möglichkeit, das Galaxy S23 sowie seine Premium-Varianten zum UVP beim Versandhausgiganten zu kaufen, dabei aber trotzdem von den Vorteilen für Vorbesteller zu profitieren.Warum dasist, wollen wir natürlich nicht unbeantwortet lassen. Grund dafür ist allem voran die Game Booster-Funktion, die die Stromversorgung des Gerätes ermöglicht, während sein Akku dabei völlig kalt gelassen (und somit also auch noch geschont) wird.Dies wird dank dem neuen Battery Bypass-Feature ermöglicht, welches den Akku umgeht, wenn ihr das Handy ans Netzteil anschließt. Dies bietet einen massiven Vorteil beim Zocken, denn die rechenintensiven Games bringen das Smartphone ohnehin ganz schön ins Schwitzen. Pausiert ihr so die Ladefunktion, dürftet ihr eine vergleichsweise deutlich geringere Wärmeentwicklung sowie eine gesteigerte Performance beim Samsung Galaxy S23 feststellen.