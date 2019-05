Insurgency: Sandstorm: Update 1.2 mit Karte "Outskirts" und Co-op-Modus "Hardcore Checkpoint" - 4Players.de

Für Insurgency: Sandstorm ist das große Update 1.2 veröffentlicht worden. Es umfasst die neue Karte "Outskirts" spielbar in den Modi Firefight, Push, Checkpoint, Team Deathmatch und Hardcore Checkpoint. Neu ist ebenfalls der kooperative Spielmodus "Hardcore Checkpoint". In dieser Spielvariante wurde die Bewegungsgeschwindigkeit der Charaktere reduziert, während die Gegner stärker sein sollen. Zielmarkierungen werden ebenfalls nicht angezeigt. Stirbt man in der Mission, erscheint man mit einer "Mosin Bolt-Action Rifle" und einer Makarov-Pistole wieder auf Bildfläche und muss sich zu einer Versorgungskiste durchschlagen, um an das normale Loadout zu kommen - allerdings gibt es in den Levels nur zwei Versorgungskisten. Einen Überblick über sämtliche Verbesserungen und Anpassungen findet ihr hier Letztes aktuelles Video: First Content Update Trailer