Insurgency: Sandstorm: Frontline-Update bringt neuen PvP-Modus, neue Karte und mehr - 4Players.de

Weiterhin soll es in kurzen Abständen variierende Playlists geben, in denen verschiedene Bedingungen für Abwechslung sorgen. New World erwähnt die Möglichkeiten, dass nur Kopftreffer zählen, man nur bestimmte Waffen einsetzen kann oder jede/r Tote eine scharfe Granate fallenlässt. Wie der ausführlichen Beschreibung des Updates auf Steam zu entnehmen ist, wurden außerdem Menü und Matchmaking überarbeitet, sodass man jetzt von den Entwicklern erstellte Playlists auswählt. Das soll helfen ausreichende viele Spieler in aktiven Partien zusammenzuführen, während gleichzeitig auch im kommenden Jahr neue Spielmodi eingeführt werden.

New World Interactive hat das Frontline-Update für Insurgency: Sandstorm veröffentlicht, mit dem u.a. ein neuer PvP-Modus sowie die neue Hillside-Umgebung eingeführt wurden. Letztere ist eine aktualisierte und in ein schneebedecktes Szenario verlagerte Version der aus den Vorgängern bekannten Sinjar-Karte mit offenen, weitläufigen Arealen und großen Höhenunterschieden.Der hinzugekommene Modus Frontline ist hingegen eine PvP-Variante des kooperativen Spiels, in dem das eigene Team nacheinander Zielpunkte einnehmen und schließlich das gegnerische Waffenlager zerstören muss - nur dass man diesmal gleichzeitig eigene Punkte und Waffenlager gegen ein feindliches Team verteidigen muss.Letztes aktuelles Video: Free Weekend On Steam