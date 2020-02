Insurgency: Sandstorm: Taktik-Shooter erscheint im August auf PS4 und Xbox One

Der Termin der Konsolen-Umsetzung steht endlich fest. Insurgency: Sandstorm wird am 25. August 2020 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Der vergleichsweise realistische Multiplayer-Taktik-Shooter mit festen Missionszielen ist Ende 2018 auf PC veröffentlicht worden und hat sich bisher über eine Million Mal verkauft."Der Konsolenmarkt sehnt sich schon lange nach einem modernen taktischen Shooter der harten Sorte. Die Ausweitung unserer bewährten PC-Formel auf den Konsolenmarkt ist ein großer Schritt in der Entwicklung unseres Unternehmens und wir freuen uns, unseren charakteristischen Stil des taktischen Ego-Shooters zum ersten Mal auf den Konsolenmarkt zu bringen", sagt Keith Warner, Präsident von New World Interactive.Unseren Test der PC-Version findet ihr hier . Dieser Online-Shooter hat es in sich! Insurgency: Sandstorm ist zwar nicht Arma, hält sich aber irgendwo zwischen der Militär-Simulation und einem Battlefield auf. Das heißt? Es ist zugänglich, verlangt aber Einarbeitung, ein überlegtes Vorgehen und verzichtet auf Hilfen, die anderswo selbstverständlich sind. Die verbleibende Munition wird etwa ebenso wenig angezeigt wie Gegner markiert oder Abschüsse gemeldet werden. Und diese seltene Mischung könnte durchaus das Rezept für einen Geheimtipp sein...Letztes aktuelles Video: Console Release Date Announcement