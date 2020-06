Insurgency: Sandstorm: Konsolen-Umsetzungen auf unbestimmte Zeit verschoben und "Operation: Nightfall" für PC

An important update about Insurgency: Sandstorm's console launch. pic.twitter.com/5LzrHLABW2



Die Veröffentlichung von Insurgency: Sandstorm auf PlayStation 4 und Xbox One ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Eigentlich sollte der Multiplayer-Taktik-Shooter ab Ende August erhältlich sein. Laut Keith Warner (CEO) und Derek Czerkaski (Head of Production) soll der erste Konsolen-Titel von New World Interactive noch weiter verbessert werden, damit sie eine "vollständigere und optimierte Version des Spiels" abliefern. Außerdem wollen sie die Veröffentlichung für Next-Generation-Konsolen näher ausloten.Am vergangenen Dienstag ist für die PC-Version das Update 1.7 "Operation: Nightfall" erschienen. Es umfasst Nacht-Versionen sämtlicher Karten sowie den neuen Schauplatz "Tideway". Nachtsichtgeräte, Taschenlampen, Infrarotgeräte und fünf weitere Waffen (Honey Badger, AS Val, Sterling, Grease Gun und Welrod) wurden ebenfalls eingeführt. Der neue Nachtmodus ist im Koop-Modus mit modifizierten KI-Gegnern, die auf Licht reagiert, sowie in Versus-Partien in zeitlich begrenzten Playlisten und auf Community-Servern verfügbar ( zum Change-Log ).Letztes aktuelles Video: Operation Nightfall Update Trailer