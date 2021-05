Insurgency: Sandstorm: Operation: Exodus mit Survival-Modus gestartet

Für Insurgency: Sandstorm ab 26,99€ bei kaufen ) ist das kostenlose Update "Operation: Exodus" (v1.10) veröffentlicht worden. Es umfasst den neuen Koop-Survival-Modus, in dem man gemeinsam gegen Gegnerwellen kämpfen muss. Waffen und Munition erhält man in diesem Modus zufällig aus Waffenkisten. Neu ist ebenfalls die Karte "Citadel", die sowohl enge Gassen als auch ein offenes Gebiet bietet. Last but not least werden zwei Waffen hinzugefügt, und zwar die MR 73 und die Desert Eagle - auch mit Schalldämpfern. Das Change-Log findet ihr hier Die Konsolen-Versionen befinden sich laut New World Interactive und Focus Home Interactive weiterhin in Entwicklung und sollen "bald" erscheinen.Letztes aktuelles Video: Operation Exodus Update Trailer