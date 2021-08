Insurgency: Sandstorm: Demnächst auf PS4 & Xbox One; mit erweiterter Abwärtskompatibilität für PS5 & Series

Nach mehrmaliger Verschiebung sollen die Konsolen-Umsetzungen von Insurgency: Sandstorm ab 26,99€ bei kaufen ) am 29. September auf PlayStation 4 und Xbox One erscheinen, wie Focus Home Interactive bekannt gemacht hat. Drei Editionen können zudem vorbestellt werden:"Vorbesteller von Insurgency: Sandstorm können die Deluxe Version oder die Gold Edition erwerben und so Zugang zum Warlord Gear Set und zum Peacemaker Gear Set erhalten. Die Deluxe Edition beinhaltet zudem den Jahr 1 Pass, während die Gold Edition zusätzlich noch den Jahr 2 Pass beinhaltet. Jeder Pass beinhaltet für das jeweilige Jahr 16 kosmetische Item-Sets wobei der Jahr 2 Pass sofortigen Zugriff auf vier Items bereithält."Nachdem das Original vor knapp drei Jahren auf Steam veröffentlicht wurde, hat Entwickler New World Interactive das Spiel ständig weiterentwickelt und um zusätzliche Inhalte ergänzt. So sind inzwischen u.a. Nachtsichtgeräte und entsprechende Szenarien bei Dunkelheit enthalten. Auf welchem Stand sich die Umsetzungen zu ihrer Veröffentlichung befinden und ob kommende Inhalte auf allen Plattformen gleichzeitig veröffentlicht werden sollen, geht aus der Pressemitteilung allerdings nicht hervor.Focus weist lediglich darauf hin, dass der Titel dank entsprechender Abwärtskompatibilität auch auf PS5 und Xbox Series spielbar sein wird und auf diesen Konsolen mit 60 Bildern pro Sekunde laufen wird. Für PS4 und Xbox One scheint das nicht zu gelten, während für PS5 und Series weitere Verbesserungen geplant sind, die 2022 veröffentlicht werden sollen.Insurgency: Sandstorm ist ein schneller, taktischer Shooter mit einer vergleichsweise realistischen Darstellung der Waffen und ihrer Handhabung sowie einer eindrucksvollen Akustik. Eine echte Kampagne enthält das Spiel nicht, dafür aber zahlreiche kooperativ spielbare, wahlweise sehr anspruchsvolle Missionen sowie verschiedene PvP-Varianten. Unseren Test der PC-Version findet ihr unter diesem Link Letztes aktuelles Video: Releasedatum PS4 Xbox One