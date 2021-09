Insurgency: Sandstorm: Für PlayStation und Xbox veröffentlicht; technische Probleme sollen behoben werden

MikeimInternet schrieb am 30.09.2021 um 11:45 Uhr

Ich spiele per Abwärtsk. auf der PS5 und auch dort gab es bei mir bereits 2-3 Abstürze und auch Bugs. Ansonsten, so vom ersten Eindruck her, ein guter Taktikshooter, mit schöner Atmosphäre, den ich wahrscheinlich lange spielen werde, Nur die Grafik ist grottig, weswegen ich mich schon auf das kostenlose Next Gen Update freue.

Dieses soll 2022 kommen.