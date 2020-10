Postal Redux: Neuauflage des Twin-Stick-Shooters für Switch erschienen

Brandneuer Rampage-Modus: In diesem hektischen Modus, in dem Punkte für anhaltende kill streaks, kreative Zerstörungsmethoden und rasend schnelle Action vergeben werden, könnt Ihr den Highscore anstreben!

Kämpft Euch durch 17 Level einer klassischen Kampagne: Begint in Eurem bescheidenen Zuhause, durchquert die Mine und den Trailer Park, werdet Zeuge der bösen Straßen des Ghettos und der hellen Lichter der Stadt, bis hin zum letzten Kampf auf dem Luftwaffenstützpunkt, einschließlich eines Stopps beim brandneuen Karneval.

Beinhaltet die ursprünglichen add-ons: Durchquert den EZ Mart, Shanty Town, Earthquake und das luxuriöse La Palamino Resort, und macht Euch dann auf den Weg nach Japan in Tokio und Osaka von Super POSTAL! Spielt alles zusammen in der massiv kombinierten, 23-stufigen, exzessiven-Kampagne durch!

Eine breite Palette von Feinden: Verteidigt Euch gegen waffenvernarrte Selbstjustizler, schießwütige Polizisten, ausgebildete und effiziente SWAT Teams und Militäreinheiten, die Marschkapelle als Inbegriff der Marschmusik und wütende Strauße!

10 Vernichtungswaffen: Verwüstet mit der mächtigen Schrotflinte und der Sprühkanone, röstet Angreifer mit Molotows und dem Flammenwerfer, füllt die Straßen mit Feuer mit dem Napalm-Werfer, räumt ganze Gruppen mit Granaten und dem Raketenwerfer (auch Wärmesuchende!) aus, stellt ahnungslosen Verfolgern mit verschiedenen Minentypen Fallen, und stellt den kommandierenden Revolver vor!

Am 16. Oktober 2020 haben Running With Scissors und Movie Games das bereits 2016 für PC erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete HD-Remake ihres 23 Jahre alten Twin-Stick-Shooters Postal auch für Nintendo Switch veröffentlicht . Im eShop wird noch bis zum 30. November ein Launch-Rabatt von 30 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (6,99 Euro statt 9,99 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "POSTAL Redux ist ein hochauflösendes Remake von dem Postal Dude's berüchtigtem ersten Ausflug in die Welt. Bereitet Euch darauf vor seine psychologische Reise mit originalgetreuen, nachgebildeten, hochauflösenden Bildern, neu gemasterter Musik, Geräuschen und Dialogen sowie einem überarbeiteten und modernisierten Gameplay zu erleben. Hinter jeder Ecke warten verrückte Revolverhelden, die auf Euer Blut aus sind. Die einzige Wahl ist klar: Schnappt sie, bevor Sie Euch kriegen. Treibt Sie mit einem verheerenden Arsenal zurück, während Sie sich Ihren Weg durch eine von Gewalt heimgesuchten Stadt bahnen. Es ist an der Zeit, den Wahnsinn von GOING POSTAL wieder zu erleben!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: SwitchTrailer