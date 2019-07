The Church In the Darkness: Erscheint Anfang August für PC und Konsolen - 4Players.de

The Church In The Darkness wird am 2. August für PC, PS4, Xbox One und Switch veröffentlicht. Das haben die Entwickler von Paranoid Productions bekannt gegeben und zum bevorstehenden Release einen neuen Trailer veröffentlicht.Die Handlung ist im Jahr 1977 angesiedelt. Um einem religiösen Kult beizutreten, hat sich der Neffe des Protagonisten auf den Weg nach Südamerika gemacht, wo mitten im Dschungel die Siedlung Freedom Town errichtet wurde. Eure Aufgabe besteht darin, die Kommune zu infiltrieren und euch ein eigenes Bild davon zu machen, ob es sich nur um eine harmlose Gruppe handelt oder Gefahr im Verzug ist, vor der ihr euren Neffen beschützen müsst. Laut Angaben der Entwickler verändert sich das Szenario mit jedem Durchgang.Letztes aktuelles Video: Entwickler-Vorstellung