Stardew Valley: Großes Inhaltsupdate für diesen Monat geplant - 4Players.de

Noch in diesem Monat, genauer gesagt am 26. November, will Eric Barone, aka ConcernedApe, ein großes Inhaltsupdate für seine weiterhin populäre Lebenssimulation Stardew Valley veröffentlichen. Laut PC Gamer will er noch nicht alles verraten, was abseits der üblichen Bugfixes in Version 1.04 steckt. Allerdings stellt er bereits höhere Fischfangquoten mit Ködern und ein neues Event rund um die Ehe in Aussicht. Zudem erlaubt eine neue Screenshotfunktion nicht nur ausgewählte Bereiche der Farm, sondern das gesamte Konstrukt in einem Bild festzuhalten.Laut Barone wurde im Patch "nahezu jeder Aspekt des Spiel auf irgendeine Weise erweitert oder verbessert." Bekannt ist, dass es eine neue Karte namens Four Corners und Fischteiche geben wird.Letztes aktuelles Video: Multiplayer Update -- Trailer Release Date