Stardew Valley: Erreicht 15 Mio. verkaufte Einheiten

Beim beschaulichen Bauernhof-Abenteuer Stardew Valley ab 13,99€ bei kaufen ) purzeln wieder die Rekorde. Ein Mangel an Nachwuchs-Landwirten scheint auch fünf Jahre nach dem Release des PC-Originals nicht in Sicht. Wie pcgamer.com berichtete, hat Eric "ConcernedApe" Barone mit seinem Erfolgstitel mittlerweile die Marke von 15 Mio. verkauften Einheiten geknackt (nicht nach Plattformen aufgeschlüsselt).Erst im Januar 2020 wurde mit 10 Mio. Verkäufen die letzte publikumswirksame Zahl erreicht. Eigentlich wollte Barone nur seine persönliche Vision des Genres umsetzen, das einst von Harvest Moon losgetreten wurde. Es scheinen allerdings einige Spieler seine Vorstellung davon zu teilen, zumal der Entwickler nachhaltig Updates wie einen Multiplayer lieferte. Mittlerweile wolle er seinen Fokus aber auf sein nächstes Spiel legen (ebenfalls ein Pixelart-Titel mit anderem Prinzip), so Barone gegenüber Eurogamer.net am Rande eines E-Sports-Turniers zum Spiel. Ob es noch ein weiteres Update zu Stardew Valley geben wird, könne er noch nicht sagen.Letztes aktuelles Video: Multiplayer Update Trailer Release Date