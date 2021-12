Stardew Valley: Neues Update für die PC-Version bringt u.a. besseren Modding-Support

Das zauberhafte Simulationsspiel Stardew Valley ( ab 13,99€ bei kaufen ) des Solo-Entwicklers Eric "ConcernedApe" Barone erschien zwar bereits 2016, ist bis heute aber sehr beliebt und von Fans geschätzt. Erst vor wenigen Monaten konnte das charmante Konzept auf 15 Millionen verkaufte Einheiten zurückblicken (wir berichteten ). Der Entwickler arbeitet momentan schon an seinem nächsten Indie-Hit mit dem leckeren Titel "Haunted Chocolatier". Das hält ihn aber nicht auf sich weiterhin um sein Erstlingswerk zu kümmern und Patches zu veröffentlichen.Für Stardew Valley wurde vor wenigen Tage ein kleines, aber feines Update veröffentlicht. Darin sind Bugfixes und "Quality of Life"-Änderungen enthalten. Die größte Freude sollte allerdings der verbesserte Modding-Support hervorrufen. Barone will Moddern mehr Möglichkeiten geben, sich im Spiel auszutoben.Dafür wird das Spiel im neuen Patch 1.5.5 vom XNA-Framework zu MonoGame, einer Open-Source-Implementierung von XNA 4 migriert. Diese Umstrukturierung soll das Spiel laut Barone "zukunftssicher machen und Moddern den Zugriff auf mehr als 4 Gigabyte RAM ermöglichen."Auch die "Quality-of-Life“-Änderungen sind interessant: Es ist nun möglich, 25 Gegenstände auf einmal zu kaufen oder herzustellen. Dafür muss nur die Umstellungs- und STRG-Taste gleichzeitig gedrückt werden. Außerdem können versehentlich verkaufte Gegenstände in der gleichen Einkaufsitzung wieder zurückgekauft werden.Beim Hausbau werdet ihr nun auch nicht mehr von im Weg stehenden Haustieren aufgehalten. Schubst sie einfach weg, während ihr ein Gebäude baut. Farm-Gebäude können indessen auf Artefaktplätzen gebaut werden, was allerdings die Artefakte zerstört. Zusätzlich wird die Spielzeit ab jetzt in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt, wenn man "Journey of the Prairie King" im Mehrspielermodus spielt.Der Entwickler hat auch schon einen weiteren Patch angekündigt. Er verrät noch nicht alle Details dazu, merkte aber an, dass auch ein kleines Inhalts-Update dabei sein könnte. Primär werde es sich im nächsten Update aber um zusätzliche Modding-Unterstützung handeln. Alle weiteren Infos zum Update könnt ihr im offiziellen Developer Blog von Stardew Valley nachlesen.Letztes aktuelles Video: Multiplayer Update Trailer Release Date