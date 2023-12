Stardew Valley: 10 spannende Alternativen zum Farming-Spiel vorgestellt

Update 09.12.: Wir haben den Artikel überarbeitet & aktualisiert.

Harvestella

Entwickler: Square Enix

Square Enix Release: 04. November 2022

04. November 2022 Plattformen: PC, Nintendo Switch

PC, Nintendo Switch Multiplayer? Nein

Coral Island

Entwickler: Stairway Games

Stairway Games Release: 14. November 2023

14. November 2023 Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X | S, Nintendo Switch (2024)

PC, PS5, Xbox Series X | S, Nintendo Switch (2024) Multiplayer? Ja, Online-Koop ist geplant

Sun Haven

Entwickler: Pixel Sprout Studios

Pixel Sprout Studios Release: 11. März 2023

11. März 2023 Plattformen: PC, Switch geplant

PC, Switch geplant Multiplayer? Ja

Roots of Pacha

Entwickler: Soda Den

Soda Den Release: 25. April 2023

25. April 2023 Plattformen: PC, Switch, PS4, PS5

PC, Switch, PS4, PS5 Multiplayer? Ja

One Lonely Outpost

Entwickler: Freedom Games

Freedom Games Release: 26. Juni 2023 (Early Access)

26. Juni 2023 (Early Access) Plattformen: PC, PS- und Xbox-Support geplant

PC, PS- und Xbox-Support geplant Multiplayer? Ja, Online-Koop ist geplant

Lightyear Frontier

Entwickler: Frame Break

Frame Break Release: März 2024

März 2024 Plattformen: PC, Xbox Series X | S

PC, Xbox Series X | S Multiplayer? Ja, Online-Koop ist geplant

Spirittea

Entwickler: Cheesemaster Games

Cheesemaster Games Release: 13. November 2023

13. November 2023 Plattformen: PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch

PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch Multiplayer? Nein

Super Zoo Story

Entwickler: Super Zoo Story Team

Super Zoo Story Team Release: 2024

2024 Plattformen: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Multiplayer? Nein

Bloody Hell Hotel

Entwickler: Unfold Games

Unfold Games Release: Voraussichtlich 2024

Voraussichtlich 2024 Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X | S

PC, PlayStation 5, Xbox Series X | S Multiplayer? Nein

Harvest Island

Entwickler: Yobob

Yobob Release: 10. Oktober 2023

10. Oktober 2023 Plattformen: PC

PC Multiplayer? Nein