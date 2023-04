Stardew Valley: Inhaltsupdate 1.6 überraschend vom Entwickler angekündigt

Stardew Valley: Update 1.6 mit neuen Dialogen





There is going to be a Stardew 1.6 update. It's mostly changes for modders (which will make it easier & more powerful to mod). But there is also new game content, albeit much less than 1.5. I'm taking a break from Haunted Chocolatier to work on this at the moment. Then back to HC



— ConcernedApe (@ConcernedApe) April 16, 2023

Eigentlich hatte Eric Barone aka Concerned Ape mitbereits abgeschlossen und sich einem neuen Projekt gewidmet. Nun gibt es aber eine überraschende Ankündigung: Die Farmsimulation wird doch noch ein Update erhalten.Dasfür Stardew Valley kündigte Barone am Wochenende an, ohne zu sehr in Details zu verfallen. Dennoch werde der Patch neue Inhalte mit sich bringen, auch wenn der Fokus eigentlich auf den Mod-Funktionen des Spiels liegen wird. Da Barone die Entwicklung wie gehabt alleine stemmt, hat das zugleich Auswirkungen auf, seinem neuen Spiel.In seinem Tweet stellt Barone direkt klar, dass das neue Update für Stardew Valley nicht den Umfang haben wird, wie das vormals finale Update 1.5. Das hatte seinerzeit unter anderem eine neue Insel und viele weitere Inhalte ins Spiel gebracht. Update 1.6 wird definitiv kleiner werden, aber trotzdem ein paar Neuerungen bieten. Welche genau, das wollte Barone noch nicht verraten, aber es wird auf jeden Fall neue Dialoge für die Charaktere geben.In erster Linie sei das Update aber ein Patch für die Modding-Community des Spiels. Zukünftig soll es einfacher werden, Mods für Stardew Valley zu entwickeln und mehr Möglichkeiten dazu bieten. Auch hierzu werden Details erst in naher Zukunft folgen.Die Entwicklung des Stardew Valley-Updates hat zudem– die Arbeiten daran werden pausiert. Da Barone in beiden Fällen im Alleingang arbeitet, legt er vorerst den Fokus auf das Update und erst danach wird Haunted Chocolatier fortgesetzt.