Stardew Valley: Die besten Mods für die Farming-Simulation vorgestellt

Stardew Valley Expanded

Stardew Valley Expanded bringt unter anderem auch neue NPC-Bauernhöfe ins Spiel.

East Scarp

Auch East Scarp erweitert die Welt von Stardew Valley teilweise sehr massiv.

Lookup Anything

Cuter Fatter Cows

Kühe sind in Stardew Valley – und mit Cute Fatter Cows werden sie noch niedlicher.

Stardew Aquarium

Ein großes Aquarium und ein schicker, neuer Strand: Mit Stardew Aquarium gibt es viel zu Entdecken.

Teh's Fishing Overhaul

Farmtronics

Date Night

Im Stadium mit dem Mann: Die Mod Date Night macht es für Alex möglich.

Balanced Valley

Alternativen zu Stardew Valley

lebt: Auch sieben Jahre nach Release ist die Farm-Simulation immer noch erfolgreich. Einer der Gründe? Eine aktive, die stets neue Inhalte und Möglichkeiten liefert.So überrascht es gewiss nicht, dass Entwickler Eric "ConcernedApe" Barone mitden Moddern mehr Funktionen bieten möchte. Bis dahin vergeht aber noch etwas Zeit, aber schon jetzt gibt es zahlreiche, von denen wir euch eine kleine Auswahl vorstellen möchten.Den Anfang unser illustren Liste macht Stardew Valley Expanded : Eine Mod, die inhaltlich im Grunde eine große Erweiterung für das Hauptspiel ist und sich besonders für diejenigen lohnt, die Stardew Valley schon einmal durchgespielt haben.Stardew Valley Expanded bringt neue Charaktere, neue Events, neue Bauernhöfe, neue Orte und vieles mehr ins Spiel. Das Team rund um den Modder FlashShifter gibt sich dabei besonders viel Mühe, dass die neuen Inhalte auch zum restlichen Spiel passen und sich von diesem nicht gänzlich abheben – sowohl optisch, als auch spielerisch. Im Kern bekommt ihr mit dieser Mod schlichtweg noch mehr von Stardew Valley, was sich vor allem bei einem zweiten Durchgang lohnt.Darüber hinaus wird die Modifikation bis heute aktualisiert. Denn ganz fertig ist Stardew Valley Expanded noch nicht, bietet aber schon jetzt eine riesige Menge an neuen Inhalten.Ähnlich zu Stardew Valley Expanded bringt East Scarp vor allem frische Inhalte ins Spiel, genauer gesagt eine komplette neue Nachbarschaft mit neuen NPCs, Events, Umgebungen und vielen mehr. Darüber hinaus gibt es neue Bauernhöfe für euch zu bewirtschaften und ein mysteriöses Geheimnis umgibt die verlassene Obstplantage in East Scarp.Ganz so umfangreich wie Stardew Valley Expanded fällt East Scarp zwar im Vergleich nicht aus, dennoch lohnt sich ein Blick, sofern ihr euch am Original bereits sattgesehen habt.Sind wir einmal ehrlich: Ohne das Stardew Valley-Wiki wäre es um ein vielfaches komplizierter, sich sämtliche Geburtstage und Lieblingsgeschenke der einzelnen NPCs zu merken. Noch einfacher geht es aber mit der Mod Lookup Anything , die alle wichtigen Infos per Tastendruck anzeigt.Ihr wisst nicht mehr, dass Abigail auf Amethysten steht oder habt gerade nicht im Kopf, ob ihr Shane schon genügend Geschenke in der Woche gemacht hat? Lookup Anything zeigt es euch umgehend an. Darüber hinaus könnt ihr mit der Mod auch nachsehen, wie lange euer Zaun noch hält oder wann es Zeit für die Ernte wird. Eine ohne Zweifel sehr praktische Mod, die den einen oder anderen Wiki-Besuch spart.Im Laufe der Zeit nehmen die Tiere in Stardew Valley einen zunehmend großen Teil des Spiels ein. Während die zwar schon durchaus süß anzusehen sind, erreichen sie nicht unbedingt den Niedlichkeitsfaktor der früheren Harvest Moon-Spiele. Cuter Fatter Cows setzt genau dort an.Mit der Mod von Identitypollution werden die bisherigen Kühe durch neue, noch einen Ticken niedlichere Darstellungen ersetzt. Und wer kann schon etwas gegen süße Kühe haben? Richtig: Niemand.Der Name dieser Mod verrät im Kern schon alles: Mit dem Stardew Aquarium gibt es für euch einen neuen Ort, an dem ihr eure Fische spenden könnt. Danach könnt ihr sie im Aquarium besuchen und schaltet neue Shops frei. Darüber hinaus gibt es außerdem einen neuen legendären Fisch zu fangen, den es im Originalspiel noch nicht gab.Das Aquarium erreicht ihr nach Installation der Mod übrigens über den Bahnhof. Wer will kann zudem am anliegenden Strand ins kühle Nass springen und vielleicht das eine oder andere Geheimnis aufdecken.Wo wir schon beim Thema Fische sind: Natürlich gibt es Mods, die euch das Angeln komplett überspringen lassen. Wer jedoch nichts gegen das Minispiel hat, sollte einen Blick auf Teh's Fishing Overhaul werfen. Die Mod bringt nämlich ein paar sinnvolle Verbesserungen ins Spiel.Zum einen fügt sie die Möglichkeit hinzu, dass ihr Fische überrascht und sie dadurch einfacher zu fangen sind. Zum anderen gewährt euch die Mod bessere Boni, wenn ihr mehrere Fische hintereinander perfekt an Land holt. Zu guter Letzt gibt es noch weitere Einstellungsmöglichkeiten, um das Angeln in Stardew Valley etwas angenehmer zu gestalten, ohne es komplett zu entfernen.Wer Stardew Valley schon einmal gespielt hat, kennt das Dilemma: Eigentlich würdet ihr gerne in die Wüste, um dort in der Mine voranzuschreiten. Aber gleichzeitig wartet auf der Farm das erntereife Gemüse und die Tiere wollen auch versorgt werden. Anders ausgedrückt bedeutet das nichts anderes, als dass auch die Tage in Stardew Valley viel zu kurz sind.Abhilfe schafft die Mod Farmtronics . Diese erlaubt es euch, kleine Roboterhelfer anzuheuern, die sich für euch um die alltäglichen Dinge auf der Farm kümmern. Sie gießen eure Felder, ernten Gemüse und Obst, pflanzen neue Samen und so weiter. Währenddessen könnt ihr euren anderen Geschäften nachgehen und seid nicht zwingend darauf angewiesen, jeder Detailarbeit auf der Farm manuell nachzugehen.Wer sich dazu entscheidet, darf im Laufe von Stardew Valley auch heiraten. Doch wie im echten Leben kann es dazu kommen, dass die Ehe irgendwann sehr monoton und trist wird: Im Spiel folgt dieser Zeitpunkt, sobald ihr das 14-Herzen-Event abschließt. Mit der Mod Date Night könnt ihr dem entgegenwirken.Die Modifikation sorgt dafür, dass euch euer Ehepartner hin und wieder nach einem Abend oder Tag zu zweit fragt. Neben ein paar generischen Ausgeh-Events gibt es für ein paar ausgewählte Charaktere sogar individuelle Dates inklusive passenden Zwischensequenzen. Wer also gerne noch etwas mehr Zeit in die digitale Ehe investieren möchte, sollte sich Date Night als Mod nicht entgehen lassen.So angenehm und entspannend Stardew Valley ist, so kann es auch schnell langweilig werden. Bereits im dritten Jahr ist es möglich über das Farmen unfassbar viel Gold zu erwirtschaften und sich keine Gedanken mehr darum zu machen, dass man ja vielleicht noch hier und da etwas sparen sollte. Die Mod Balanced Valley nimmt sich dieser Problematik an.Mit ihr könnt ihr das Farmen, das Abbauen in der Mine, das Fischen und Crafting von Stardew Valley mehr eurem Spielstil anpassen. Dabei gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, die euch mitunter das Farmleben deutlich erschweren. Wer will kann aber auch nur einzelne Aspekte anpassen und andere auf dem originalen Schwierigkeitsgrad belassen.Solltet ihr allerdings schon so viel Stardew Valley gespielt haben, dass selbst Mods euch nicht mehr reizen, dann gibt es auch dafür Abhilfe. Wir stellen euch in einem gesonderten Beitragvor, die teilweise ein paar Dinge anders als der Genreprimus machen.Eine weitere Alternative isterschienen ist. Anders als Stardew Valley setzen die Macher bei ihrer Farmsimulation noch viel mehr auf den Fantasyaspekt.