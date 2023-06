Stardew Valley: Entwickler kündigt Iridium Sense an - und die Community ist jetzt schon begeistert

Stardew Valley: Iridium Sense im nächsten Update





iridium scythe



— ConcernedApe (@ConcernedApe) May 31, 2023

Wann kommt Update 1.6 für Stardew Valley?

Dass die Community rund umein positiv verrückter Haufen ist, dürfte kaum noch jemanden überraschen. Im aktuellen Fall haben gerade einmal zwei Wörter vonausgereicht, um Begeisterung auszulösen." twitterte der Solo-Entwickler der Farm-Sim. Mehr nicht, es gab keine weiteren Infos oder Bilder. Trotzdem reichte das aus, um über 50.000 Likes zu generieren und in den Kommentaren für Hype zu sorgen, denn manchmal sind es eben die kleinen Dinge, die motivierte Farm-Sim-Spieler in Ekstase versetzen.Um den Tweet und die Begeisterung in Kontext zu setzen, benötigt es ein wenig Hintergrund: Die Sense ist ein Werkzeug in Stardew Valley, ähnlich wie die Axt, die Spitzhacke oder die Gießkanne. Genutzt wird sie in erster Linie zum Abbauen von Gras, um damit unter anderem Futter-Silos zu füllen. Während jedoch die anderen Tools in Stardew Valley nach und nach beim örtlichen Schmied verbessert werden können, bleibt die Sense ohne Upgrades.Es gibt jedoch seit Update 1.4 eine Möglichkeit, eine goldene Sense zu finden, die über einen höheren Radius verfügt und mehr Heu ernten kann. Weitere Verbesserungen für die Sense existieren allerdings nicht, während eben alle anderen Werkzeuge, sogar der Mülleimer, auf die Iridum-Stufe gebracht werden können.Mit dem vor wenigen Monatenerhält jetzt aber voraussichtlich auch die Sense eine Iridium-Verbesserung – und damit kann endlich die Hotkey-Leiste vollständig im schönen lila leuchten, wie nicht gerade wenige Kommentare auf Twitter und Reddit anmerken.Was genau die Iridium Sense bringen wird, bleibt noch abzuwarten, denn schließlich hat Barone keine weiteren Details preisgegeben. Generell hält sich der Entwickler noch mit ausführlichen Infos zum nächsten Inhaltsupdate für Stardew Valley zurück und ließ bislang lediglich durchblicken, dass es in erster Linie Verbesserungen für Modder geben wird.Einen Releasetermin gibt es dementsprechend derzeit nicht. Ob noch in diesem Jahr damit zu rechnen ist, steht in den Sternen. Bis dahin lässt sich aber vielleicht die eine oder andere Minute mit einer der vielen Stardew Valley-Alternativen verbringen