Stardew Valley: Kuscheltiere im Bett halten? Das ist möglich, wie ein Fan nach über 2.000 Stunden feststellt

Stardew Valley: Die Details, die man liebt

hat schon einige Jahre auf dem Buckel, aber noch immer halten Fans der Farming-Sim dem Spiel die Treue. Manchmal entdecken sie sogar viele hundert Stunden später noch Dinge, von denen auch viele andere gar nicht wussten, dass diese überhaupt existieren.Oder habt ihr gewusst, dass man die riesigen, die man im Laufe des Spiels für das eigene Haus als Deko-Objekt freischalten kann,kann? Wir zumindest nicht und auch Reddit-Nutzer youkaymelis war davon sichtlich überrascht, trotz über 2.000 Stunden Spielzeit. Glücklich teilte er oder sie ihren Fund umgehend der Community mit und auch hier zeigten sich viele ausdrücklich überrascht, dass es eine solche Funktion überhaupt gibt.Um das große Junimo- oder Bärenkuscheltier ins Bett zu verfrachen ist auch gar nicht viel notwendig und ein Glitch ist es offenbar auch nicht. Stattdessen müsst ihr lediglich das jeweilige Kuscheltier packen und auf dem Bett quasi absetzen. Anschließend kuscheln sich die Stofftiere in die Bettdecke, fast so, als wären sie genau dafür geschaffen.Nun, man kann hier sicherlich einwerfen: Das klingt so simpel, das weiß doch garantiert schon jeder! Offensichtlich ist das aber nicht der Fall. Unter dem Reddit-Beitrag von youkaymelis finden sich fast 150 Kommentare und viele davon sind ähnlich wie wir überrascht, dass ein solches Detail vorhanden ist.Zudem sind offenbar nicht nur Kuscheltiere als Bettpartner geeignet: Auch Skelette oder die Vogelscheuchen können zugedeckt werden, damit ihnen im Winter natürlich niemals kalt wird. Allerdings bedeutet ein volles Bett auch, dass etwaige Kinder einen neuen Schlafplatz brauchen... aber das sind Probleme, um die man sich in der Zukunft Gedanken machen kann.Dass die Stardew Valley Community solche Details liebt, ist derweil nichts Neues. Erst vor wenigen Wochen teilte Entwickler ConcernedApe mit, dass esund die Fans waren hellauf begeistert. Manchmal sind es eben genau diese kleinen Sachen, die viel Positivität herausstellen.