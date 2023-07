Stardew Valley: Update 1.6 wird neues Festival, neue Gegenstände und mehr beinhalten

Stardew Valley: Update 1.6 mit neuen Items, Festen und Geheimnissen





coming in Stardew Valley 1.6...

-new festival

-new items

-more dialogues

-secrets

-???



— ConcernedApe (@ConcernedApe) July 17, 2023

Release für Update 1.6 noch unbekannt

fürnimmt Stück für Stück mehr Form an. Entwickler Eric Barone, besser bekannt als, hat nun auf Twitter verraten, welche neuen Inhalte es geben wird, ohne aber zu sehr in Details zu verfallen.Bereits bekannt ist, dass es mit dem etwas überraschenden. Wodurch endlich sämtliche Werkzeuge auf die beste Stufe gebracht werden können. Darüber hinaus wird es aber noch mehr neue Items geben, wie der Stardew Valley-Entwickler offenbart.Gemäß des aktuellen Tweets von ConcernedApe wird es in Stardew Valley 1.6 ein neues Festival, neue Items, mehr Dialoge, Geheimnisse und etwas mehr geben. Letzteres beschreibt der Solo-Entwickler nur mit drei Fragezeichen und lässt dadurch Spekulationen hochkochen: Neue Musik? Eine neue Farm? Ein neuer NPC? Eine neue Mine? Oder sogar etwas ganz Neues?Was sich bereits jetzt schon andeutet: Update 1.6 wird wohl doch wieder etwas größer werden. Obwohl der, die es zukünftig einfacher haben werden, neue Inhalte für Stardew Valley zu entwickeln, wird Barone auch abseits von diesem Vorhaben Neuerungen implementieren. Den Umfang von Update 1.5, welches sogar eine ganz neue Insel ins Spiel brachte, wird es aber laut dem Entwickler nicht erreichen.Beim neuen Festival stellt sich zudem derzeit einigen Fans die Frage, in welcher Jahreszeit das stattfinden könnte. Bislang gibt es in jedem Quartal zwei festliche Aktivitäten, mit Ausnahme des Winters, wo es mit dem Nachtmarkt noch eine weitere Festlichkeit gibt. Es ist demnach recht unwahrscheinlich, dass der Winter noch voller wird, sondern das neue Festival eher im Frühling, Sommer oder Herbst stattfinden wird.Trotzdessen, dass Eric Barone in unregelmäßigen Abständen ein paar neue Details zum geplanten Update 1.6 verrät, ist ein Release noch nicht in Sicht. Bekannt ist lediglich, dass der Indie-Entwickler dafür extra die Arbeiten an seinem neuen Spielpausierte.Ob eine Veröffentlichung in diesem Jahr noch erfolgt, bleibt somit abzuwarten. Vorstellbar ist es auf jeden Fall, aber selbst wenn das nicht klappt: Alternativen zu Stardew Valley gibt es mittlerweile jede Menge. Wie zum Beispiel das im April veröffentlichte