Stardew Valley: ConcernedApe bringt bald ein Kochbuch mit Ingame-Rezepten heraus

Rezepte aus Stardew Valley im realen Leben nachkochen

Das berühmte Farmspielerfreut sich seit dem Release 2016 großer Beliebtheit. Der Entwickler Concerned Ape hat nun ein Kochbuch angekündigt, mit dem ihr die Rezepte aus dem Game zu euch nach Hause holt.Eric Barone, die Person hinter dem Nutzernamen Concerned Ape, entwickelte Stardew Valley alleine und arbeitete bereits für ein Guidebook zum Spiel mit dem Autor Ryan Novak zusammen. Dieser soll nun auch für das Kochbuch zuständig sein.Laut der Website GameSpot sollen in dem Kochbuch zu Stardew Valleyenthalten sein. Darunter die Pinke Torte, das Komische Brötchen sowie der Überlebensburger. Dann wissen wir endlich, was genau wir unsere Charaktere im Spiel die ganze Zeit essen lassen.Das Buch soll entsprechend der, die es auch in der Farmsimulation gibt, strukturiert sein. Ihr habt also Rezepte für Frühling, Sommer, Herbst und Winter, die vermutlich zur Stimmung und den gerade wachsenden Obst- und Gemüsesorten passen. Zudem wird es zu jedem Rezeptgeben. Eine Vorschau bieten Eric Barone und Ryan Novak allerdings noch nicht. Auch wie das Cover aussieht, ist noch unklar.Erscheinen soll das Kochbuch am. Ihr könnt es bereits jetzt für 28 Dollar vorbestellen, damit es rechtzeitig zur Veröffentlichung bei euch im Briefkasten liegt.ConcernedApe hat außerdem bereits 2021 ein neues Spiel angekündigt, an dem er gerade arbeitet. Es handelt sich um ein