Stardew Valley: Mini-Update zu Version 1.6 & Screenshot zu neuem Projekt geteilt

Stardew Valley Version 1.6: Entwickler bittet um Geduld – „Ich will keinen Druck“





here's a haunted chocolatier screne pic.twitter.com/bCVy3NJaMS



— ConcernedApe (@ConcernedApe) September 5, 2023

Schon einige Zeit ist es her, dass wir ein paar konkretere Neuigkeiten zuund seiner neuenerfahren haben. Nun gibt Solo-Entwickler Eric Barone, besser bekannt als, aber ein zugegebenermaßen knapp gehaltenes Update, wie es um diese steht.Ursprünglich wollte der Stardew-Schöpfer lediglich einenseines neuen Projekts,, mit seinen Fans teilen. Diese ließen es sich aber nicht nehmen, im selben Atemzug nach der versprochenen Aktualisierung für seine überaus beliebte-Hommage zu fragen.Im Rahmen eines Twitter-Posts verschaffte uns ConcernedApe einen taufrischen Einblick zu seinem dem brandneuen Titel, an dem er aktuell arbeitet. Die gespenstisch anmutende Life-Sim, die ebenfalls im Stil des erfolgreichen Stardew Valley gehalten ist, lässt uns in die Rolle einesschlüpfen, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die köstlichsten aller Desserts zu servieren. So säße er auf „einer“, die er seinen Fans nicht vorenthalten wollte.Wie wahrscheinlich abzusehen war, dauerte es nicht lang, ehe auch Stardew Valleys angekündigte Version 1.6 dieunter dem Post durchzog. So erkundigten sich viele Fans danach, ob der Entwickler denn aktuell gar nicht an dem versprochenen Update arbeiten würde, oder wie es um ebenjenes denn überhaupt steht.In recht knappen Worten ließ sich Barone dann zu einembezüglich des Entwicklungsstandes von Version 1.6 hinreißen. „Ich arbeite gerade am 1.6-Update, aber ich wollte nur einen HC-Screenshot mit euch teilen. Ich sitze auf einer Menge Screenshots, die ich mit euch teilen könnte, aber ich hatte einfach Lust dazu“, wie er erklärt.Darüber hinaus bittet er seine Community auch um Geduld: „… ich bitte nur um Geduld, ich will keinen Druck“, führt ConcernedApe noch einmal aus. Das letzte große Update für Stardew Valley mit der Versionsnummer 1.5 erschien bereits im Februar 2021 – seitdem sehnen sich die Fans nach frischem Futter für die liebenswerte Lebenssimulation.aber schon und obendrein bringt der Entwickler schon im nächsten JahrLetztes aktuelles Video: Multiplayer Update Trailer Release Date