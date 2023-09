Stardew Valley: Erste Features für 1.6 bestätigt - inklusive neuen Festivals, 8-Spieler-Multiplayer & mehr

Stardew Valley Update 1.6: Diese Inhalte erwarten euch

ein neues großes Festival

zwei neue kleinere Festivals

neue Late Game Inhalte, welche jeden Skill-Bereich erweitern

neue Items und Herstellungsrezepte (zum Beispiel ein neues Teleport-Totem, ein neues Getränk und mehr)

Joja-Alternativen für manche Endgame-Quests

über 100 neue Dialogzeilen

Winter-Outfits für die Dorfbewohner

neue Belohnung für das Abschließen von Quests der Anschlagtafel

exklusiv für den PC: Unterstützung von 8-Spieler-Multiplayer-Farmen

eine neue Farm

neue Geheimnisse

viele kleinere Verbesserungen und Anpassungen





1.6 content sneak peek. no release date yet pic.twitter.com/vyhbFRkZ00



— ConcernedApe (@ConcernedApe) September 27, 2023

Erst vor kurzem teaserteeine spannende Neuerung füran, da folgt jetzt eine erste. Die macht bereits deutlich, dass uns doch ein paarerwarten, als zuvor noch angeommen und kommuniziert wurde.Bevor die Freude aber zu groß wird: Einengibt es seitens Barone bisher nicht. Außerdem umfasst die Liste noch nicht alle Änderungen, denn das Update steckt weiterhin inmitten der Entwicklung. Dennoch können sich Fans bereits auf interessante Features und Verbesserungen einstellen.hieß es noch, dass sich dasvorwiegend an Modder richten werden. Es solle lediglich nur ein paar neue Inhalte geben,, dass es doch ein wenig mehr wird. Wie viel mehr, das zeigt jetzt die erste inhaltliche Zusammenfassung des Updates von Eric Barone selbst.Demnach könnt ihr euch in naher Zukunft auf folgende Neuerungen einstellen:Gemäß Barone handelt es sich dabei nicht um die vollständige Sammlung an neuen Inhalten, die Update 1.6 umfassen wird. Ein fester Releasetermin existiert derzeit ebenfalls nicht, aber offenbar kommt er mit der Entwicklung gut voran. Ob es tatsächlich noch in diesem Jahr soweit sein wird, bleibt schlussendlich abzuwarten.Das gilt übrigens auch in Bezug auf die Frage, ob das nächste Update nun wirklich dassein wird. Immerhin hat Barone auch schon bei Update 1.5 gesagt, dass danach Schluss sei und dann zur Überraschung seiner Fans einen weiteren Patch angekündigt. Allerdings will sich der Solo-Entwickler zukünftig wieder