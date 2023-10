Stardew Valley: Spieler stellt sich einer enormen Herausforderung in der Farmsimulation

Stardew Valley: Spieler stellt extremen Rekord auf, sagt: „Macht das nicht, außer, ihr mögt es, euch selbst zu quälen“

Ein Spieler inwollte sich eine eigene Endgame-Challenge schaffen und begab sich in die Totenkopfhöhle, die in der Wüste der Farmsimulation zu finden ist. „Absolute Quälerei“ nannte er seine Idee – Und erreichte Level 11.187 in der Höhle.Innerhalb einer Quest fordert euch das Spiel heraus, Level 100 in derzu erreichen. Das ist für viele Spieler schwierig genug und daher kaum vorzustellen, was sich Stardew-Valley-Fan Albino Chipmunk angetan hat. Doch er stellt einen unglaublichen Rekord auf.Der Spieler hat Stardew Valley durchgespielt, sofern das möglich ist, und sage, er habe „andere Aktivitäten finden wollen“. So war er viel in der Totenkopfhöhle unterwegs, um verschiedene Waffen zu testen, da er für jede davon eine nützliche Taktik entwickeln wollte. Seine Erfahrungen teilt erForum vonFarmsimulation.Bestimmte Fledermäuse eignen sich für seine Waffentests besonders gut, doch die spawnen erst nach Level 880. So begab er sich immer tiefer, nutzte dafür, die euch automatisch je eine Ebene weiter nach unten bringen. Irgendwann stellte er sich die Frage, wie weit er eigentlich kommen könnte.Er nutzt dafür sogenanntes „“, was er wie folgt erklärt: Ihr drückt Pause, um über euren nächsten Schritt nachzudenken und den Mauszeiger korrekt zu positionieren, damit keine Zeit verloren geht. In seinem Fall verwendete er die Methode, um die Treppen auf der richtigen Kachel zu platzieren.Seinen endgültigen Rekord nimmt er auf und präsentiert ihn " target="_blank">auf Youtube. In knapperreicht Albino Chipmunk die Ebene 11.187. „Macht das nicht, außer ihr mögt es, euch selbst zu quälen“, schreibt der Spieler abschließend.Wer sich nicht selbst solche Challenges setzt, sondern auf reguläre Updates und neue Inhalte wartet, kann sich schon bald über das Update 1.6 freuen. Alle Infos zu dem, haben wir euch zusammengefasst.