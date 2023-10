Stardew Valley: Ein Orchester spielt den Soundtrack von ConcernedApes Farmsimulation

Stardew Valley: Orchester performt Melodien jeder Jahreszeit





Announcing the first ever Stardew Valley Concert Tour, "Festival Of Seasons". A selection of music from Stardew Valley, performed by a chamber orchestra. Cities and dates in the image below. Tickets available starting this Friday 10 am at https://t.co/zJTNHRlIUC pic.twitter.com/SbWrzGyuAc



Der Soundtrack der populären Pixel-Farmsimulationgeht auf Tour. Insgesamt 14 Termine kündigte der Entwickler auf Twitter an – dann soll einin der jeweiligen Stadt das „Festival of Seasons“ spielen.Eric Barone, besser bekannt als, enthüllte einige Infos zu einer kommenden Stardew-Valley-Tour am gestrigen Abend. Ein Kammerorchester, also eines, das aus recht wenigen Musikern besteht, soll den Soundtrack live präsentieren. Doch, wer dabei sein will, muss womoglich ein paar bis sehr viele Flugstunden auf sich nehmen.Für das erstmalig stattfindende „Festival of Seasons” stellte ConcernedApe ein Programm deraus dem Soundtrack von Stardew Valley zusammen, das seine Zuhörer durch jede Jahreszeit führen soll. Live führt das kleine Orchester dann die aus dem Farmspiel bekannten Lieder aus Frühling, Sommer, Herbst und Winter auf.Bei den Orten für die Konzerte von Stardew Valley fällt schnell auf, dass die Hälfte davon in den USA stattfindet. Sieben Termine gibt es in verschiedenen US-Bundesstaaten im Februar und März 2024. Im März folgen zwei weitere in Kanada, im April zwei in Australien. Doch dann kommt das Orchester näher. Am 29. April gibt es denim Vereignigten Königreich, genauer gesagt in London. Ein schwacher Trost für Fans aus Deutschland, doch immerhin nicht so weit entfernt wie die restlichen Termine. Zwei weitere sollen zudem in Seoul/Südkorea und Bangkok/Thailand stattfinden. Für letztere gibt es noch keine Daten, ConcernedApe erwähnt sie auf dem geposteten Plakat lediglich mit „TBA 2024“.kann man über eine extra dafür entstandene Website kaufen, die einen kurzen Trailer des musikalischen Events zeigt. Der Vorverkauf für UK, Kanada und USA startete am 13. Oktober um 10:00 Uhr morgens entsprechend der Zeit der jeweiligen Stadt. Eine Stunde später für Melbourne, eine Woche später für Sydney. Auskunft über die Ticketpreise findet man auf der Website noch nicht.Dass die Tour offenbar noch nicht vollständig geplant ist, lässt weit entfernt wohnende Fans auf künftige Termine. Wer weiß, ob das Kammerorchester nicht doch eines Tages noch weiterzieht und auch uns die Melodien aus Stardew Valley vorspielt, am besten mit ConcernedApe als Dirigent. Fans des Spiels erwartet außerdem bald