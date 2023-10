Stardew Valley: Update 1.6 lässt euch sammelbare Items verarbeiten

Stardew Valley: Wilde Items weiterverarbeiten

Fans der populären Farmsimulationblicken derzeit gebannt auf das kommende Update 1.6 und hungern nach immer mehr Details. Jetzt hat der Entwickler Eric Barone, besser bekannt unter seinem Pseudonym, auf Twitter eine weitere Neuigkeit verkündet.Künftig sollt ihr nicht nur selbst angebaute Feldfrüchte und Tierprodukte, sondern auchkönnen. Zuvor war das nicht möglich und der Verkauf dieser Items wenig ertragreich.ConcernedApe twitterte am Freitagabend ganz beiläufig wirkend einenaus Stardew Valley. Dieser zeigt „Wild Horseradish Juice“ also. „Yum“, schreibt der Entwickler dazu - mehr nicht. Den Rettich konnte man zuvor auch im Spiel sammeln, immer im Frühling, jedoch auf keine Weise weiterverarbeiten. Ab dem Update 1.6 besteht offenbar die Möglichkeit, Saft daraus zu gewinnen.Gesammelte Items aus der Wildnis könnt ihr aktuell lediglich in die Verkaufskiste pfeffern, wobei etwa der Wilde Meerrettich nur 100 Gold einbringt. Oder ihr kombiniert ihn mit Narzisse, Löwenzahn und Lauch zu einer "Wilden Saat (Frühling)“, wodurch ihr die Gegenstände letztendlich vermehrt.bringen eurer Farm einen deutlich höheren Ertrag, beispielsweise eine eingelegte Süßkartoffel macht euch 370 Gold reicher.Das geteilte Bild lässt darauf schließen, dass ihr innerhalb der kommenden Inhalte auch andere Items aus der Wildnis in eure Produktionsmaschinen werfen könnt. Hier gibt es zu jeder: Im Frühling beispielsweise besagten Meerrettich, Narzissen, Löwenzahn und Lachsbeeren, im Sommer Weintrauben, im Herbst Brombeeren, im Winter Schnee-Süßkartoffeln. Diese Items unterteilen sich in Früchte, Pilze und Blumen – Es bleibt also abzuwarten, welche davon genau man weiterverarbeiten kann, da es möglicherweise nur Optionen für Pilze und Früchte geben wird.Mit dem Update 1.6 gibt es neben dieser Neuerung noch viele weitere Änderungen in das Farmspiel. Der Patch soll größer werden, als Spieler zunächst angenommen hatten und bringt euch sogar eine. Mehr zum