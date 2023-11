Stardew Valley: Kino-Film für Entwickler nur denkbar, wenn es das richtige Studio wäre

Stardew Valley: Film von Ghibli oder Lynch denkbar

sind seit einiger Zeit wieder auf dem Vormarsch und zuweilen deutlich erfolgreicher als es noch in frühen Jahren der Fall gewesen ist. Auchkönnte es aufgrund seiner Popularität irgendwann auf die Kinoleinwand schaffen, aber dafür muss lautdas richtige Studio beziehungsweise der richtige Regisseur vorhanden sein.Natürlich stellt sich erst einmal die Frage, wie einüberhaupt inhaltlich aussehen könnte. Obwohl das Spiel durchaus eine Story erzählt, ist sie bei weitem nicht der Fokus. Die liebenswerten Charaktere wiederum dürften einfacher umzusetzen sein, während man sich für die Handlung wohl etwas eigenes, spannendes ausdenken müsste.Unabhängig davon, ob eineSinn ergibt, wird es die vermutlich auch nicht ganz so schnell geben. Dies deutet zumindest Solo-Entwickler Barone in einem Gespräch mit IGN an. Demnach würde er sehr an seiner eigenen Marke hängen und sie nicht einfach jemanden überlassen, damit dieser am Ende einen Film oder ein anderes Projekt basierend auf Stardew Valley umsetzen würde."Ich bin einfach zu sehr auf mein geistiges Eigentum bedacht, als dass ich es einfach jemandem überlassen und sagen würde, macht doch einen Stardew Valley-Film oder was auch immer", so Barone gegenüber den englischsprachigen Kollegen im Wortlaut. Er müsste, wenn jemals so etwas geplant werden würde, selbst stark in den Prozess involviert sein. Zudem würde er dienur einem Studio oder einem Regisseur überlassen, wenn er von diesen überzeugt wäre."Wennmich kontaktiert, würde ich wahrscheinlich sagen: Okay, machen wir's. Wennan mich herantreten würde und einen Stardew Valley-Film machen wollte, würde ich sagen: Nur zu, mach es einfach", heißt es von Barone nicht ganz so ernst gemeint weiter. Er selbst würde die Zeit jedoch lieber gerne dafür nutzen, um sie in die Entwicklung von Spielen zu stecken.Seinem eigenen Wunsch kommt der Entwickler auch stets nach: Zum einen, um sich danach seinem zweiten Projekt,, wieder zu widmen. Darüber hinaus