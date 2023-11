Stardew Valley: Fünf Challenges vorgestellt - von Pizzeria bis 21 Punkte von Opa

Stardew Valley: Die Pizzeria-Challenge

Kein Kaufen bei Pierre & Joja

20 Millionen Gold in einem Jahr

Werdet zum Einsiedler

21 Punkte von Opa

50.000 Gold erwirtschaftet – 1 Punkt

100.000 Gold erwirtschaftet – 1 Punkt

200.000 Gold erwirtschaftet – 1 Punkt

300.000 Gold erwirtschaftet – 1 Punkt

500.000 Gold erwirtschaftet – 1 Punkt

1.000.000 Gold erwirtschaftet – 2 Punkte

Insgesamt 30 Level bei den Fähigkeiten – 1 Punkt

Insgesamt 50 Level bei den Fähigkeiten – 1 Punkt

Museumskollektion vervollständigen – 1 Punkt

Meisterangler (Fange alle Fische) – 1 Punkt

Jeden Gegenstand verschickt – 1 Punkt

Heiraten und ein voll ausgebautes Haus besitzen – 1 Punkt

Freundschaft mit 8 Herzen bei mindestens 5 Dorfbewohnern – 1 Punkt

Freundschaft mit 8 Herzen bei mindestens 10 Dorfbewohnern – 1 Punkt

Freundschaft mit 4 Herzen bei deinem Haustier – 1 Punkt

Gemeinschaftszentrum vervollständigt – 1 Punkt

Gemeinschaftszentrum-Zeremonie hat stattgefunden – 2 Punkte

Schädelschlüssel erhalten – 1 Punkt

Rostigen Schlüssel erhalten – 1 Punkt

Ihr spieltschon eine halbe Ewigkeit und so langsam habt ihr quasi alles gesehen und jeden geheiratet? Dann wird es Zeit für eine: Zum Glück gibt es seitens der Community einige spannende Ideen, wie ihr euer digitales Bauernhof-Leben mit ein paargestaltet.seitens Entwickler Eric Barone alias ConcernedApe noch ein wenig auf sich warten. Warum sich also nicht in der Zwischenzeit selbst einerstellen, um zu zeigen, dass man auch unter bestimmten Restriktionen, noch eine fantastische Farm aus dem Boden stampfen kann oder aber, um eine andere Art von Rollenspiel zu erleben.Den Anfang macht eine Herausforderung, die auf den ersten Blick gar nicht so schwer klingt, aber zumindest den Start in die Länge zieht, denn dienimmt sich beim Worte. In dieser Herausforderung dürft ihr nämlich, die ihr zum Herstellen von Pizza verwendet. Darüber hinaus dürft ihr nur, sobald möglich, hergestellte Pizzen verkaufen, um Gold zu erhalten.Für eine Pizza benötigt ihr einerseits ein, das entsprechende Rezept und insgesamt: Tomaten, Weizenmehl und Käse. Die rote Frucht könnt ihr lediglich im Sommer anbauen, für das Mehl ist eine Mühle notwendig und Käse setzt Milch voraus, weshalb ihr wiederum Ziegen oder Kühe halten müsst. All das benötigt ein wenig Zeit, um in Gang zu kommen, sowie eine gute Summe an Gold. Aus diesem Grund dürft ihr bei dieser Herausforderung außerdem Steine, Holz und Materialien, die ihr in der Mine findet, verkaufen.Auch wenn es möglich ist, in Stardew Valley den Joja-Markt zu unterstützen, ist die Geschichte schon sehr darauf bedacht, dass ihr eigentlich die lokale Wirtschaft unterstützt. Insbesondereist eure erste Anlaufstelle, um Upgrades für den Rucksack und Samen zu erwerben. Aber Pierre ist nicht unbedingt der netteste Mensch der Welt, auch wenn es gerne mal den Anschein so hat.Mit diesem Hintergrund im Kopf heißt es in der folgenden Challenge, nicht bei Pierre und beim Joja-Markt zu kaufen. Das heißt ihr seid aufUnzählige Fische pro Tag angeln, Unkraut ernten, um hin und wieder etwas Gemischte Saat zu erhalten, oder die reine Tierzucht. Was an und für sich schon nicht ganz so simpel ist, wird mit dem Umstand, dass ihrfreischalten könnt, auf jeden Fall ganz schön stressig und fummelig. Schafft ihr es trotzdem, das Gemeinschaftszentrum zu vollenden, könnt ihr euch immerhin auf eure nicht-kapitalistische Schulter klopfen.Innerhalb von vier Jahreszeiten,, dürfte selbst für so manchen Farming-Sim-Veteranen keine einfache Angelegenheit werden. Keine Sorge, das gilt natürlich nicht für euer erstes Jahr auf dem Hof, denn ein wenig Vorbereitungszeit wird euch zugestanden. Am Ende zählt nur, dass ihr am ersten Tag eines Jahres die Challenge startet und euch im restlichen Playtrough nur noch diesem Ziel widmet.Nutzt den Bus, welchen ihr mithilfe des Frühjahr-Bundles freischaltet, um in diezu fahren. In der dortigen Mine könnt ihr Iridium-Erz farmen, welches ihr für die besten Sprinkler benötigt. Im Sommer solltet ihr zudem eure gesamte Produktion denwidmen, die ihr wiederum zu Wein verarbeiten könnt. Lasst diesen so lang wie möglich ziehen, um ihn erst gegen Ende der Winterzeit zu verkaufen. Immerhin bringt jede Flasche mit dem Handwerker-Bonus bis zu 6.300 Gold – ihr bräuchtet im Idealfall, um 20 Millionen Gold zu erwirtschaften.Die Pelikan Stadt und das Umland von Stardew Valley sind zwar schön und nett, aber eventuell ist eurer eigener Charakter gar kein Fan von sozialen Kontakten. In dem Fall könnt ihr mit dieser Herausforderung unter Beweis stellen, wie gut ihr darin seid, einen Bauernhof zu managen, wenn ihr diesendürft. Die ersten Jahreszeiten dürfte damit ziemlich knifflig werden, denn dann seid ihr wieder einmal von der Gemischten Saat recht abhängig.Wichtig ist bei dieser Art von Herausforderung, dass ihr zu Beginnund viel vorausplant. Immerhin habt ihr nur einen Tag, den ihr euch frei aussuchen könnt, an dem ihr die Pelikan Stadt oder die Mine besuchen könnt. Dementsprechend stellen sich einige Fragen: Direkt den Sommer nutzen, um so viel Blaubeer-Saat wie möglich zu kaufen? Oder von Anfang an auf Obstbäume setzen, damit man sich im Herbst über jede Menge Äpfel zu freuen? Die Entscheidung liegt ganz bei euch und zeigt, ob ihr mit den an und für sich begrenzten Ressourcen, gut haushalten könnt.Obwohl ihr Stardew Valley theoretisch unendlich lang spielen könnt, gilt unter Spielern dieals das eigentliche Ziel: Im dritten Jahr besucht euch euer Vorfahre und bewertet eure Arbeit auf dem Hof anhand eines. Je mehr ihr erreicht habt, desto mehr Kerzen werden angezündet. Eigentlich braucht ihr lediglich zwölf Punkte, um vier Kerzen und damit die bestmögliche Belohnung von eurem Großvater zu erhalten. Aber es geht noch mehr.Insgesamt sind, die sie wie folgt aufteilen und innerhalb der ersten Jahre eures Bauernhofs erreicht werden müsst:Insgesamt sind es also 19 Aufgaben, die ihr in recht kurzer Zeit schaffen müsst, um bei Opa den bestmöglichen Wert zu erreichen. Einen Einfluss auf den weiteren Spielverlauf hat das Ergebnis übrigens nicht, weshalb es nur darum geht, euch selbst zu beweisen.Falls euch solchezu obskur sind, dann hilft vielleicht der Blick auf eine andere Farming-Sim,