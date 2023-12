Stardew Valley: Mit Patch 1.6 gibt es endlich große Kisten

Stardew Valley: Update 1.6 beschert größere Kisten





Einen Releasetermin fürvongibt es zwar weiterhin nicht, dafür aber hat Solo-Entwickler Eric Barone alias ConcernedApe ein weiteres Detail zum kommenden Patch verraten. Jenes dürfte vor allem all die Spieler freuen, die sich ungerne von Gegenständen trennen.Seit derhat Barone immer wieder kleine Teaser fallen lassen:, ein andermal deutete er an, dass man. In einem neuen Beitrag verrät er, dass man in Zukunfthaben wird.Obwohl Barone laut eigener Aussage noch viele Neuerungen unter Verschluss hält, wollte er der Community ein kleines Update geben. In den letzten Woche habe ererzielt. Was dabei herumgekommen ist? Seht selbst:. Klingt erst einmal nicht so spannend, ist aber gar nicht so unwichtig. Bislang konnte man in einer Truhe in Stardew Valley bis zu 36 verschiedene Gegenstände lagern, diese mitunter stapelbar bis zur Grenze von 999. Dennoch kommt es vor, dass einem der Platz irgendwie zu Neige geht und der eigene Hof zum Kisten-Labyrinth wird.Mit der Großen Kiste könnte das schon bald der Vergangenheit angehören, zumindest ein Stück weit. Laut der Beschreibung kann sie "aufbewahren wie eine normale Kiste". Die Betonung dürfte auf dem fast liegen, weshalb man nicht mit 72 maximal lagerbaren Gegenständen rechnen sollte. Allerdings dürfte die Große Kiste dennoch ordentlich Platz bieten.Unklar ist derweil noch, wie sie hergestellt wird, denn diesbezüglich hält sich Barone noch bedeckt. Das gilt ebenso für den Releasetermin des nächsten Updates, der weiterhin im Verborgenen bleibt. Immerhin ist bereits seit einiger Zeit bekannt,, unter anderem gibt es brandneue Festivals.