Stardew Valley: Mod lässt euch euer Farmhaus detailliert gestalten

Stardew Valley: Happy Home Designer

Im allseits beliebten Farmspiellässt euch eine Mod euer Haus jetzt noch stärker nach euren persönlichen Wünschen gestalten. Dadurch bewegt sich die Simulation ein Stückchen Richtung, denn ihr könnt alles selbst auswählen.Ein Modder präsentiert auf Nexus Mods jetzt massenhaftund Farbauswahlen, um eure Hütte in Stardew Valley zu designen. Auf dem PC ladet ihr es herunter und könnt dann anfangen, die Simulation zu spielen wie House Flipper.In der Mod inbeliebtem Game Stardew Valley könnt ihr nun verschiedene Items und Farboptionen auswählen und zudem bestimmte Items als Favorit markieren. Das hilft sehr, da es enorm viel gibt und man oft gesuchte Gegenstände nicht so schnell zwischen all den Möglichkeiten wiederfindet.Der Modder Modder Wren, bekannt als ‘’ erweitert den eigentlichen Katalog um zahlreiche Items, die ihr im Haus auf eurer Farm platzieren könnt. Habt ihr also gerade keine Lust auf Quests, das Gemeindehaus, Feldfrüchte anbauen oder eure Nachbarn zu bezirzen, so könnt ihr euch aufs Gestalten konzentrieren.Die Mod zukostet nichts, sie ist aber lediglich auf dem PC verfügbar, nicht auf Konsolen wie PlayStation oder Nintendo Switch. Habt ihr Mods für euer Stardew Valley installiert? Schreibt uns gerne einen Kommentar.findet ihr hier.