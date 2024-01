Stardew Valley: Ehemaliger Gehilfe von ConcernedApe programmiert eigenes Spiel

Sieht aus wie Stardew Valley, ist aber ganz anders





Ein Entwickler, der einst als freier Mitarbeiter für den berühmten ConcernedApe tätig war und in den Credits vonerwähnt wird, arbeitet an einem eigenen Spiel. Es soll ebenfalls eine Lebenssimulation mit dem Fokus auf Farming werden.Währendgerade anundarbeitet, konzentriert sich sein ehemaliger Helfer auf ein eigenes Game. Er heißt Arthur Lee, nennt sich aber auch Mr Podunkian, während sein Spiel noch keinen Titel hat.Stardew Valley ist erfolgreich wie nahezu kein anderes Spiel unter den Cozy-Farmsimulationen., wo er in den Credits Erwähnung findet. Auf Twitter präsentiert er nun sein neues Projekt, das auf den ersten Blick ConcernedApes Farmspiel stark ähnelt, aber eigene Features bieten soll.Zu einem geteilten Video schreibt er, es sei einzu Harvest Moon, wo man mithilfe einer Glocke die Tiere an einem Platz halten kann. Das sei nützlich, damit die Tiere nicht überall herumlaufen, wenn man sie füttern will. Auf seinen Social Media Kanälen wirft er Interessierten immer mal kleine Informations-Happen zu, sodass Spieler nach und nach eine genauere Vorstellung bekommen.Wie PCGamer berichtet, soll das Setting einesein. Dort gibt es zahlreiche Skills zu leveln, Farming, Angeln und andere Highlights von Farmsimulationen. Jedoch könnt ihr mit eurer Figur, den Skill „“ leveln, in einemarbeiten, um mehr Geld zu verdienen und eure gepflanzten Samen auf dem Feld vermehren sich manchmal. Dabei handelt es sich um Features, die man aus anderen Titeln des Genres teilweise noch nicht kennt.Generell sieht die Liste der bisher gezeigten Fähigkeiten interessant aus und hebt sich von Titeln wie Stardew Valley oder Coral Island ab, wo man zwar Skills levelt, aber nicht allzu viele zur Auswahl stehen. Einenhat das Spiel noch nicht, Arthur Lee schrieb zum Jahreswechsel aber, dass er hoffe, es 2024 zu veröffentlichen.– mehr dazu hier.