Stardew Valley: Spielschöpfer äußert sich zum Release des gewaltigen 1.6-Update

Stardew Valley: Sehnlichst erwartetes 1.6-Update soll auf jeden Fall 2024 erscheinen





1.6 ended up being a little larger in scope than originally planned. I'm done adding major new content to it now, though, and it's in a bug-fixing and polishing phase until it's ready for release. Thx for your patience. It'll be fun to see everyone play it!



— ConcernedApe (@ConcernedApe) January 26, 2024

Müsst ihr einen neuen Spielstand für 1.6 anlegen?

Während-Fans ihre Liebe und Leidenschaft für die Farming-Simulation mit Mods und Challenges fleißig am Leben erhalten, warten viele gespannt auf das, lässt der Schöpfer des Indies, Eric „Concerned Ape“ Barone, immer mal wieder von sich hören, um kleinere Infohappen zur nächsten Ladung Inhalte zu verraten. Nun äußerte er sich nicht nur zum, sondern beruhigt Spieler auch hinsichtlich möglicher Sorgen um denVor Kurzem meldete sich der als ConcernedApe bekannte Entwickler wieder mal auf Twitter zu Wort, um Fans bezüglich des kommenden 1.6-Updates von Stardew Valley„1.6 ist etwas umfangreicher geworden als ursprünglich geplant. Ich bin jetzt aber fertig damit, größere neue Inhalte hinzuzufügen, und wir befinden uns in einer Phase, wo wir Bugs beheben und das Ganze aufpolieren, bis es bereit für den Release ist. Danke für eure Geduld.“Offenbar befindet sich das große Update also auf gutem Wege und die Frage, ob Stardew Valley-Fansr damit rechnen können, bestätigte der Spielschöpfer mit einem eindeutigen „Ja, absolut.“ Er führt weiter aus, dass es vermutlichwird, betonte aber auch, dass er nicht wieder so eine große Lücke zwischen der Veröffentlichung auf dem Rechner und Konsolen beziehungsweise Mobilgeräten sehen möchte: „Das war ein Albtraum in der Vergangenheit.“In den weiteren Kommentaren darauf angesprochen, ob auchvon den neuen Inhalten profitieren, antwortet der Stardew Valley-Entwickler: „Es ist okay, wenn ihr auf einem alten Spielstand spielt, aber ich würde vermutlich empfehlen, einen neuen anzulegen, um wirklich alles im Kontext zu erleben. Sonst schaltet ihr sofort einen Haufen Zeug frei, wenn ihr euren bestehenden Speicherstand ladet.“Hinsichtlich derließ sich ConcernedApe ebenfalls in die Karten schauen. Es sei schwer mit dem vorherigen zu vergleichen, weil sich da alles spezifisch um ein großes neues Areal gedreht habe, „während es bei 1.6 eher darum geht, das alte Zeug im Spiel mit sehr vielen kleinen Dingen zu erweitern.“ Welche das sind und, bleibt zwar abzuwarten, doch die Wartezeit lässt sich spielend leicht mit, das von einem ehemaligen Stardew Valley-Entwickler produziert wird.