Stardew Valley: Entwickler betritt bei Konzert in New York die Bühne





went to tonight’s stardew valley concert in nyc, and @ConcernedApe gave a short speech about making music: “no one ever wanted to listen to my music. so after many years of failure, I’ve finally discovered the secret: all I had to do was develop an entire video game from scratch” pic.twitter.com/EBQYa5zMLF



— Nathan Grayson (@Vahn16) March 1, 2024

Seit Jahren begeistert die Farming-SimulationMillionen von Fans. Dabei fesselt nicht nur das Spielprinzip, das auch ein Kampfsystem und Minispiele mit ins Boot holt. Auch der Soundtrack findet mit gemütlicher Atmosphäre und eingängigen Weisen seine Freunde, sodass der Brückenschlag zu einer Konzertreihe nicht abwegig war.Diese findet derzeit weltweit – größtenteils in den USA und Kanada, für einige Shows aber auch in Europa und Australien – statt und ist. Dass die Musik einen solch positiven Anklang findet, ist Stardew Valley-Entwickler ConcernedApe eine besondere Freude, wie er bei dem Konzert in New York vergangene Woche mitteilte.Beim „Festival of Seasons“-Konzert betrat ConcernedApe, der eigentlich Eric Barone heißt, die Bühne und dankte allen für den warmen Empfang, der ihm bei seinem ersten Besuch im Big Apple bereitet wurde. Da er nicht nur das Spiel selbst entwickelt, sondern auch die Musik dazu komponiert hat, muss es für ihn doppelt herzerwärmend gewesen sein, diese einem breiten Publikum präsentieren zu dürfen. „“, verriet Barone, „aber niemand wollte meine Musik hören.“Nun jedoch, nach langer Zeit voller Rückschläge, habe er den Schlüssel zum Erfolg gefunden. „Alles, was ich tun musste, war,, damit ihr alle endlich meine Musik hört“, verkündete er, gewiss nicht ohne Selbstironie, unter dem Gelächter des Publikums. Die Stardew Valley-Konzerttour wird noch bis tief in den Sommer rund um den Globus stattfinden . Auch in Deutschland ist ein Stopp geplant – das Konzert am 1. Mai in Berlin ist aber, wie viele andere, bereits ausverkauft. Wie viel Freude ein, haben wir kürzlich selbst erfahren.Stardew Valley selbst erfreut sich mittlerweile auch acht Jahre nach seinem Release stetiger Updates. Das nächste soll am– zunächst für PC, später auch für Konsolen –beinhalten.