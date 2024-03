Stardew Valley: Was verbirgt sich hinter den "neuen Geheimnissen"?





Dabei schließt der Entwickler übrigens auch nicht aus, dass es in Zukunft noch mehr Erweiterungen für Stardew Valley geben wird. Er habe sich in der Vergangenheit so oft gesagt, dass es das letzte Update ist, „und immer bin ich dabei gelandet, dass ich noch eines mache", so Barone. „Also, wer weiß… Ich glaube nicht, dass ich dieses Buch jemals offiziell schließe. Es ist immer offen."

Wieder einmal steht ein großes Update zuvor der Tür. Selbst acht Jahre nach ihrem Release, in der sich die Farming Sim großer Beliebtheit erfreut, wird von Entwickler ConcernedApe noch Content nachgeschoben.Dieser könnte noch größer ausfallen als bisher angenommen. Und auch wenn der Solo-Entwickler schon länger fleißig an seinem nächsten Spielarbeitet, möchte er das Projekt Stardew Valleyerklären.Bereits im vergangenen Herbst twitterte ConcernedApe alias Eric Barone eine Auflistung, was im Update 1.6 alles enthalten sein wird. Darauf findet sich unter anderem ein, Winter-Outfits sowie über 100 neue Dialoge. Unter dem Punkt „Neue Geheimnisse und mehr“ soll sich aber noch die eine oder andere Überraschung verbergen. „Was ich bisher verraten habe, ist nur ein kleines bisschen“, sagt Barone (via Polygon ). „In dem Update steckt mehr als die Leute denken.“Anders als bei der letzten Erweiterung, die eine komplett neue Insel zum Spiel hinzufügte, konzentriert sich Version 1.6 auf die bestehenden Elemente. „Sie konzentriert sich auf das Tal und die zentralen Regionen des Spiels. Esvon Stardew Valley hinzu.“ Nach dem Release des Updates, der zunächst einmal auf die PC-Version des Spiels beschränkt ist, will sich Barone darauf konzentrieren, Bugs zu beseitigen und es möglichst schnell für einen Konsolen-Release vorzubereiten.