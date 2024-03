Stardew Valley: Obstbäume wachsen schneller nach





keinen ökonomischen Vorteil. Das meiste Geld mit Bäumen macht ihr immer noch, wenn ihr einen pflanzt und dann nie wieder anfasst." Das Update zu Stardew Valley soll am 19. März erscheinen.

Auch über acht Jahre nach Release wirdweiterhin mit Updates versorgt. Der demnächst anstehende Patch 1.6 bringt neben neuen Festivals, Outfits und Dialogen noch zahlreiche andere Quality-of-Life-Verbesserungen.Für all diejenigen, die ihre Farmen und Obstgärten gerne neu anordnen und umdekorieren wollen, wird es zum Beispiel künftig eine Spielmechanik geben, die euch. So soll es nicht mehr allzu lange dauern, Bäume nachwachsen zu lassen.Konkret betrifft die Änderung Obstbäume. In Stardew Valley dauert eine Jahreszeit im Spiel eine Woche, ein ganzes Jahr demnach etwa einen Monat. So lange müsst ihr für gewöhnlich warten,und – abhängig von der Sorte – zum ersten Mal in einer bestimmten Jahreszeit Ertrag abwirft . Viele Früchte sind beliebt als Geschenk, können in besonderen Kochrezepten verwendet werden und bringen beim Verkauf einen ordentlichen Betrag Geld ein.Fällt ihr allerdings einen Baum, weil ihr eurer Obstwiese einen neuen Look oder etwa Baumreihen eine neue Anordnung geben wollt, müsst ihr eine komplette Saison warten, bis der neue Baum – dessen Samen im Einkauf übrigens auch nicht billig ist – wieder neue Früchte trägt. Ganz wie im richtigen Leben also, zumindest in etwa...Mit dem neuen Update soll diesem Dilemma aber in gewisser Weise Abhilfe geschaffen werden. Nun bekommt ihr für einen gefällten Baum immerhin einen Setzling, den ihr. Dann dauert es nicht mehr ganz so lange, bis der Baum wieder ausgewachsen ist und ihr Früchte ernten könnt. In einem Tweet kündigte Entwickler ConcernedApe diese Änderung im Patch 1.6 an und ging auf Nachfragen seiner Follower ein.