Stardew Valley: Bald sind alle Seiten gleichgestellt





I'll post a random non-spoilery patch note line each day until the 19th pic.twitter.com/shQyIcGhMW



— ConcernedApe (@ConcernedApe) March 12, 2024

Unter-Spielern wurde es seit Jahren vermutet: Wer von links nach rechts erntet, der ist etwas, als wenn es von rechts nach links geht. Nicht viel schneller, eigentlich kaum messbar, aber doch irgendwie spürbar. Nun hat ihnen Entwickler Eric Barone alias ConcernedApe Recht gegeben.Anlässlich derstellt der Solo-Entwickler derzeit jeden Tag eine Zeile aus den Patchnotes vor. War es zuletzt, bestätigt er nun eine oftmals fast schon als, die sich seit Jahren hartnäckig in der Community gehalten hat – und verspricht Besserung.Es klingt natürlich für Nicht-Fans von Stardew Valley etwas abgedreht: Wie kann eine Richtung beim Ernten schneller sein als die andere? Und macht das überhaupt einen großen Unterschied? Letzteres ist vermutlich Ansichtssache, doch das Bauchgefühl einiger Spieler hat nicht gelogen. Wer von links nach rechts seine Felder erntet, der ist minimal schneller, als jemand, der auf der rechten Seite anfängt. Genauer gesagt umGlaubt ihr immer noch nicht? Dann hört auf die Worte von Eric Barone, dem Entwickler von Stardew Valley. Dieser bestätigt in einem aktuellen Tweet, dass dieund es ein Bug ist. Einer, der offenbar schon seit dem Release im Jahr 2016 existiert, aber bislang nicht behoben wurde.Mit Update 1.6 wird der Fehler aber aus der Welt geschafft undsein. Betonung auf schnell, denn die Geschwindigkeit wird der höheren angepasst, nicht andersherum. Sehr zur Freude der Spieler und derjenigen, die sich nach acht Jahren endlich bestätigt fühlen können.Wer übrigens meint, dass man die 100 ms kaum merkt: Stimmt, aber bekanntlich addiert sich so etwas. Wer einen riesigen Bauernhof in Stardew Valley betreibt, wird vermutlich über die gesamte Spielzeitgewesen sein, als die Konkurrenz.findet ihr übrigens in einer separaten News von uns.