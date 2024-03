Stardew Valley: Katze und Hund reagieren 50 Prozent schneller

Jeden Tag enthüllt Entwickler Eric Barone alias ConcernedApe ein neues Detail aus dem sehr bald erscheinendenfür. Die jüngste Info betrifft diedes Spiels, die euch zukünftig weniger lang im Weg stehen sollen.Katzen- oder Hundebesitzer kennen es ja aus dem echten Leben: Manchmal liegt oder sitzt der geliebte Vierbeiner genau da, wo man gerade lang möchte und macht keine Anstalten, sich fortzubewegen – es ist ja auch viel zu bequem in dem Moment. Diese Essenz hat Stardew Valley hervorragend eingefangen, aber demnächst wird euerauf euch reagieren.Wer irgendwann sein eigenes Häuschen oder seinen Bauernhof komplett in Stardew Valley ausbaut hat, kennt das Problem: Irgendwann wird der Platz knapp und wenn sich der Hund oder die Katze dazu entscheidet, genau im engsten Gang zu schlafen, kann das schon mal ein. Das hat mittlerweile auch ConcernedApe eingesehen, weshalb sich die lieben Fellnasen mit Update 1.6 schneller aus dem Weg begeben, wenn ihr gegen sie lauft: Statt 1,5 Sekunden lassen sie euch jetzt schonvorbei.Natürlich reden wir in beiden Fällen von verhältnismäßig wenig Zeit, abersummiert sich so etwas über die gesamte Spieldauer. Zudem dürfte es auch dem einen oder anderenentgegen kommen, dass es nun keinen Unterschied mehr beim Farmen gibt und die Tiere sich weniger lang in den Weg legen.Diesich ebenso über diese vermeintlich kleine Änderung: Unter dem Twitter-Beitrag heißt es etwa, dass es zwar eine "kleine, aber wichtige Sache" sei. Bei Reddit wiederum wird ConcernedApe gelobt, dass er all diesemit dem Patch implementiert – welches insbesondere Spielern zu Gute kommt, die wegen ihres Haustiers ganz knapp den Weg spät nachts zurück ins Bett verpasst haben und ohnmächtig geworden sind.Allzu lange muss auf die Aktualisierungwerden., wie ConcernedApe vor kurzem verraten hat. Mit dabei sind dann auch