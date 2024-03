Stardew Valley: Mayonnaise ist kein Instrument, aber ein Getränk

Kurz vor demvonhat Entwickler Eric Barone alias ConcernedApe noch eine weitere kuriose Neuerung im Gepäck: Fortan könnt ihr euch eine äußerst beliebte Pommes-Ergänzung genüsslich den Rachen runterschieben.Schon jetzt ist klar, dass mit dem neuen Patch für Stardew Valley einigeins Spiel finden. Sound. Außerdem dürft ihr ab dem 19. März eine weiße Flüssigkeit in rauen Mengen trinken.Auf Twitter hat ConcernedApe ganz ohne weitere Erläuterung gepostet, dass ihr mit Update 1.6 in Stardew Valley endlichkönnt. Bislang konntet ihr die aus verschiedenen Eiern gewonnene Handwerksware lediglich für Rezepte oder als Geschenk nutzen, um bei dem einen oder anderen Bewohner ein paar Bonuspunkte zu sammeln.Mit dem neuen Patch dürft ihr die dickflüssige Sauce jetzt aber auch als Getränk verwenden. Ob das sinnvoll ist beziehungsweise Energie oder Leben wiederherstellt, geht aus der Beschreibung nicht hervor. Eventuell ist es lediglich ein Gag und bringt spielerisch gar keinen Nutzen – vorstellbar wäre es allemal, denn eigentlich ist der Solo-Entwickler garund wollte sie nie trinkbar machen.In denversammeln sich hingegen die Connaisseure und freuen sich, dass sie endlich ihre Lieblingszutat trinken können. So schreibt etwa der Nutzer Tyler "tcmich31" M., dass er "geduldig auf diesen Tag gewartet" habe, inklusive Bild von sich und einem großen Mayo-Glas. Andere wiederum sind verwundert und finden es mitunter ganz schön ekelhaft.Zum Glück muss man ja nicht zwingend Mayo trinken, sondern kann sie auch weiterhin nur alsbetrachten., allerdings vorerst nur für den PC. Die Konsolen- und Mobile-Portierungen werden zu einem späteren Zeitpunkt bedient.